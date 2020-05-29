Місто накрило водою і змило автомобільний музей. Відео

У невеликому містечку Санфорд (штат Мічиган, США) дві старі дамби не витримали кількості води в озері, обсяг якого значно виріс за останні дні. В результаті місто було затоплено разом з усіма автомобілями.

З одного боку, ситуація в маленькому містечку на Середньому Заході США здається не дуже примітною. З іншого, населений пункт і прилеглі території опинилися під водою. Також був зруйнований автомобільний музей, повідомляє Auto.cz.

Автомобілі з музею Pontiac Fiero сильно постраждали Twitter Jim Roberts

Власник автомобілів зібрав велику колекцію Pontiac Fiero. У Тіма Еванса була невелика майстерня, магазин запчастин і музей – все це було присвячено лише одній моделі автомобіля та вважалося привабливою місцевою визначною пам'яткою.

Автомобілі з музею Pontiac Fiero сильно постраждали Twitter Jim Roberts

Автомобілі з музею Pontiac Fiero сильно постраждали Twitter Jim Roberts

Цікаво, що цей класичний автомобіль (1983-1988) тепер майже забутий. Відверто кажучи, Pontiac Fiero ніколи не займав перших позицій в історії американського автопрому, хоча і став першою моделлю в США з середьомоторним компонуванням і застосовував у своїй конструкції деякі прогресивні рішення.

Автомобілі з музею Pontiac Fiero сильно постраждали Twitter Jim Roberts

Тім Еванс дуже засмучений своєю втратою Twitter Jim Roberts

Але таке захоплення Тіма Еванса навіть мало кому цікавим автомобілем дійсно в якійсь мірі зводить стару машину в культ, а музей – підходяще місце віддати данину поваги машині, яка так і не отримала наступника. Та й в цілому бренд Pontiac припинив існування в 2010 після 84-річної історії.

Автомобілі з музею Pontiac Fiero сильно постраждали Twitter Jim Roberts

Автомобілі з музею Pontiac Fiero сильно постраждали Twitter Jim Roberts

Все це тільки підсилює сакральне значення цього унікального місця, яке, тим не менш, виявилося зруйнованим стихією. Будівля просто розсипалася, а всі машини було залито водою. Деякі з них вдалося просушити і навіть завести. Інші екземпляри потребують серйозного ремонту. Деякі автомобілі після повені взагалі не вдалося знайти. У цьому Тіму допоможуть місцеві жителі, які дуже переживають за долю місцевої визначної пам'ятки.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про колекцію радянських автомобілів, які вирішили продати за дуже велику суму грошей. При цьому стан машин не відповідає ціннику.

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