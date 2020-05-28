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28 травня • оновлено в 13:35
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Mercedes вирішив перетворити Гелендваген на монстра. Фото

2.8т
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Фотошпигуни вже зловили новий Mercedes G-class 4x4² під час дорожніх випробувань. В компанії нічого не повідомляли про майбутню новинку, але позашляховик вже майже готовий до серійного виробництва.

Фото Mercedes G-class 2021 модельного року опублікував ресурс CarScoops. Цікаво, що в минулому поколінні Гелендваген також існував в екстремальному виконанні 4x4². Такий автомобіль демонстрував величезний кліренс в 45 см – майже в два рази більше, ніж у стандартного G-class.

Новий Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного року зловили на тестах

Новий Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного року зловили на тестах

carscoops.com

Такого показника вдалося досягти за допомогою установки портальних мостів – характерних елементів для хардкорних позашляховиків. Ці компоненти відрізняються складною інженерною будовою та дорого коштують, проте набагато підвищують прохідність.

Новий Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного року зловили на тестах

Новий Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного року зловили на тестах

carscoops.com

Ймовірно, дорожній просвіт нового Мерседес Гелендваген 4x4² складе не менше колишніх 450 мм. Також по фото видно, що новий позашляховик отримає деякі деталі, яких не було у попередника. Це стосується запасного колеса ззаду і експедиційного багажнику на даху.

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Новий Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного року зловили на тестах

Новий Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного року зловили на тестах

carscoops.com

За попередньою інформацією, новий G-class 4x4² 2021 модельного року отримає 422-сильний двигун. Але для моделі можуть підготувати і більш екстремальне AMG-виконання з двигуном об'ємом 4 л потужністю 585 к.с. або навіть більше.

Новий Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного року зловили на тестах

Новий Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного року зловили на тестах

carscoops.com

Новий Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного року зловили на тестах

Новий Mercedes G-class 4x4² 2021 модельного року зловили на тестах

carscoops.com

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З урахуванням європейської ціни більше 200 000 євро, старий Mercedes-Benz G 500 4x4² приніс автовиробникові багато грошей. Тому підготовка наступного покоління нової моделі здається логічним рішенням. Швидше за все, ціна Мерседес Гелендваген 2021 модельного року у виконанні 4x4² виявиться близькою до попередника.

Старий Mercedes G-class 4x4² виглядав дуже круто

Старий Mercedes G-class 4x4² виглядав дуже круто

mercedes-benz.com

Старий Mercedes G-class 4x4² виглядав дуже круто

Старий Mercedes G-class 4x4² виглядав дуже круто

mercedes-benz.com

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Mercedes-Benz позашляховик нові авто авто
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