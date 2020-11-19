Mercedes-Maybach нового покоління презентували у Штутгарті

Mercedes-Maybach S-Class нового покоління презентували у німецькому Штутгарті.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка має на 180 мм більшу колісну базу (3396 мм), ніж подовжена версія звичайного S-Class. Це дозволило зробити простір для задніх пасажирів ще більш просторим.

Новинка багато прикрашена хромованими деталями, покликаними підкреслити високий статус власника. Від родинного S-Class автомобіль відрізняється власним оформленням облицювання радіатора, ширшими задніми дверима, додатковими вікнами в районі задньої стійки, а також фірмовою символікою. Двоколірне забарвлення кузова для Mercedes-Maybach S-Class буде доступно як опція.

На замовлення задні двері можна оснастити електроприводами. Вони можуть управлятися як пасажиром, так і водієм, при чому, система контролю за сліпими зонами не дозволить відкрити двері при наявності перешкоди.

Також у список опцій увійшла повністю світлодіодна адаптивна система освітлення Digital Light з функцією проекції різних символів на дорогу попереду. Digital Light має невеликий модуль з трьома суперпотужними світлодіодами, світло від яких відбивається і направляється 1,3 мільйонами мікро дзеркал.

Нові індивідуальні задні крісла Executive забезпечені численними регулюваннями, функціями підігріву, вентиляції та масажу. Зокрема, тепер з'явився обігрів плечової/шийної зони. Ще одна цікава функція перекочувала з купе і кабріолетів Mercedes-Benz – автоматичний доводчик ременя безпеки, який імплантований у спинку кожного з задніх крісел.

Для підвищення акустичного комфорту автомобіль забезпечений системою придушення шуму. А для меломанів передбачена аудіосистема Burmester класу high-end з об'ємним 4D звуком.

У задній частині салону також з'явився новий адаптивний світло, який можна налаштовувати в залежності від потреб пасажирів.

Друге покоління інформаційно-розважальної системи MBUX (Mercedes-Benz User Experience) обробляє великий потік даних. Завдяки п'яти великим OLED дисплеям система дозволяє управляти допоміжними функціями, обмінюватися інформацією або використовувати її для розваг.

Для новинки будуть запропоновані топові мотори від родинного S-Class зі стартер-генератором, що забезпечує збільшення потужності до 15 кВт (20 к.с.). Всі версії Mercedes-Maybach S-Class матимуть автоматичну коробку передач 9G-Tronic і повнопривідну трансмісію.

Опційне повнокероване шасі допомагає маневрувати в умовах обмеженого простору. Також у якості опції доступна активна пневматична підвіска E-Active Body Control, яка дозволяє регулювати зусилля пружини та демпфера на кожному з колес індивідуально. Разом з системою Road Surface Scan та системою запобігання кренів Curve, вона забезпечує високий рівень комфорту.

У Німеччині, а потім і в інших країнах з другої половини наступного року для Mercedes-Maybach S-Class буде доступна система Drive Pilot. Вона буде виконувати функцію "автопілота" при русі у щільному трафіку зі швидкістю до 60 км/год.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Mercedes-Benz представила в Україні оновлений E-Class.