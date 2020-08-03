Пікап Mercedes-Benz X-Class став черговим об'єктом тюнінгу польського ательє Carlex Design.

Ми вже неодноразово розповідали про незвичайні роботи польських майстрів тюнінгу з компанії Сarlex Design. Але вони продовжують радувати і дивувати своїми новими нетривіальними автомобілями.

Mercedes-Benz X-Class виконали в яхтовому стилі. фото: pickupdesign.com

Натхнення фахівці підрозділу Pickup Design черпали в дизайні океанських яхт, і після успіху "яхтової версії" G-Class вирішили взятися за пікап X-Class.

Mercedes-Benz X-Class виконали в яхтовому стилі. фото: pickupdesign.com

Перше, на що звертаєш увагу, це особливе двоколірне забарвлення, що нагадує про лімузини марки Maybach. До поясної лінії автомобіль білий, а верхня частина пікапа отримала приємне забарвлення кольору капучіно. Світло-коричневі акценти прикрасили передній спойлер і бічні панелі авто.

Mercedes-Benz X-Class виконали в яхтовому стилі. фото: pickupdesign.com

Вантажну платформу і салон пікапа багато прикрасили декоративними панелями з дерева. Крім того, для оздоблення використовується коричнева шкіра, вдало скомбінована з графітовими вставками з алькантари.

Mercedes-Benz X-Class виконали в яхтовому стилі. фото: pickupdesign.com

Mercedes-Benz X-Class виконали в яхтовому стилі. фото: pickupdesign.com

Mercedes-Benz X-Class виконали в яхтовому стилі. фото: pickupdesign.com

Mercedes-Benz X-Class виконали в яхтовому стилі. фото: pickupdesign.com

Mercedes-Benz X-Class виконали в яхтовому стилі. фото: pickupdesign.com

Mercedes-Benz X-Class виконали в яхтовому стилі. фото: pickupdesign.com

Mercedes-Benz X-Class виконали в яхтовому стилі. фото: pickupdesign.com

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, пікап X-Class модернізували для байкерів.