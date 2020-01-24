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24 січня • оновлено в 17:14
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Менше $10 000: найдешевший кросовер Kia показали вперше

1.6т
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Найменший кросовер Kia, який повністю розсекретять на початку лютого, вперше показали на офіційних зображеннях. Найближчий родич нової моделі – кросовер Hyundai Venue.

Компанія на даний момент показала два ескізи. На них нова модель Кіа зображена в подробицях, що дозволяють детально вивчити дизайн. Як з'ясував OBOZREVATEL, нова машина швидше за все отримає ім'я Kia Sonet.

Так виглядає компактний кросовер з ймовірною назвою Kia Sonet

Так виглядає компактний кросовер з ймовірною назвою Kia Sonet

kia.com

Це в повній мірі відповідає стратегії іменування моделей корейського бренду, де майже всі кросовери починаються на S: Kia Stonic, новий Kia Seltos, Kia Sportage і більший SUV Kia Sorento. Винятками є гібридний (або повністю електричний) Kia Niro і повнорозмірний Kia Telluride, який відкриває для компанії новий сегмент.

Новий кросовер Кіа отримав незвичайну зовнішність

Новий кросовер Кіа отримав незвичайну зовнішність

kia.com

Компактний кросовер виглядає досить брутально і демонструє новий для компанії стиль. Звичайно, фірмова передня решітка характерної форми дозволить швидко ідентифікувати новинку як Kia. Але в іншому зовнішність вийшла унікальною, це допоможе відрізнити бюджетний кросовер Кіа від інших моделей компанії.

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Передній бампер отримав великі повітрозабірники і декоративні хромовані елементи, фари демонструють сміливі штрихи денних ходових вогнів, а задні ліхтарі за останньою модою об'єднані світлодіодною смугою.

Новинка виявиться компактнішою за Kia Sportage – одного з найпопулярніших кросоверів бренду

Новинка виявиться компактнішою за Kia Sportage – одного з найпопулярніших кросоверів бренду

kia.com

Ключовим елементом стилістики Kia Sonet можна назвати задню стійку оригінальної форми, яка створює незвичайний характер скління. Загалом, в сегменті недорогих компактних SUV корейський бренд має намір здивувати своїм дизайном.

В якості основи використано кросовер Hyundai Venue

В якості основи використано кросовер Hyundai Venue

hyundai.com

Довжина Hyundai Venue становить менше 4000 мм

Довжина Hyundai Venue становить менше 4000 мм

hyundai.com

Очікується, що крім платформи від Hyundai Venue, новий автомобіль розділить зі своїм родичем і набір силових установок. Це торкнеться бензинових 1.2 (атмосферний, 83 к.с.) і 1.0 (турбо, 120 к.с.). Також в лінійці очікується дизель об'ємом 1,5 л (115 к.с.).

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Новий Кіа Сонет в довжину вийде меншим за 4 м при колісній базі в 2500 мм. У виробництво автомобіль надійде в цьому році. На ринок нова модель, базову вартість якої прогнозують на рівні $ 9,5 тис. доларів, вирушить в кінці 2020 або на початку 2021 року.

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Автор
Стас Сіділєв
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