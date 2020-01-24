Менше $10 000: найдешевший кросовер Kia показали вперше

Найменший кросовер Kia, який повністю розсекретять на початку лютого, вперше показали на офіційних зображеннях. Найближчий родич нової моделі – кросовер Hyundai Venue.

Компанія на даний момент показала два ескізи. На них нова модель Кіа зображена в подробицях, що дозволяють детально вивчити дизайн. Як з'ясував OBOZREVATEL, нова машина швидше за все отримає ім'я Kia Sonet.

Так виглядає компактний кросовер з ймовірною назвою Kia Sonet kia.com

Це в повній мірі відповідає стратегії іменування моделей корейського бренду, де майже всі кросовери починаються на S: Kia Stonic, новий Kia Seltos, Kia Sportage і більший SUV Kia Sorento. Винятками є гібридний (або повністю електричний) Kia Niro і повнорозмірний Kia Telluride, який відкриває для компанії новий сегмент.

Новий кросовер Кіа отримав незвичайну зовнішність kia.com

Компактний кросовер виглядає досить брутально і демонструє новий для компанії стиль. Звичайно, фірмова передня решітка характерної форми дозволить швидко ідентифікувати новинку як Kia. Але в іншому зовнішність вийшла унікальною, це допоможе відрізнити бюджетний кросовер Кіа від інших моделей компанії.

Передній бампер отримав великі повітрозабірники і декоративні хромовані елементи, фари демонструють сміливі штрихи денних ходових вогнів, а задні ліхтарі за останньою модою об'єднані світлодіодною смугою.

Новинка виявиться компактнішою за Kia Sportage – одного з найпопулярніших кросоверів бренду kia.com

Ключовим елементом стилістики Kia Sonet можна назвати задню стійку оригінальної форми, яка створює незвичайний характер скління. Загалом, в сегменті недорогих компактних SUV корейський бренд має намір здивувати своїм дизайном.

В якості основи використано кросовер Hyundai Venue hyundai.com

Довжина Hyundai Venue становить менше 4000 мм hyundai.com

Очікується, що крім платформи від Hyundai Venue, новий автомобіль розділить зі своїм родичем і набір силових установок. Це торкнеться бензинових 1.2 (атмосферний, 83 к.с.) і 1.0 (турбо, 120 к.с.). Також в лінійці очікується дизель об'ємом 1,5 л (115 к.с.).

Новини Кросовери Kia і Hyundai отримають електромотори

Новий Кіа Сонет в довжину вийде меншим за 4 м при колісній базі в 2500 мм. У виробництво автомобіль надійде в цьому році. На ринок нова модель, базову вартість якої прогнозують на рівні $ 9,5 тис. доларів, вирушить в кінці 2020 або на початку 2021 року.

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