Mazda оновила кросовери CX-5 та CX-8

Компанія Mazda оновила популярні моделі Mazda CX-5 і CX-8. Спочатку новинки будуть доступні для внутрішнього ринку.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Компанія Mazda, яка в цьому році святкує свій 100-річний ювілей, регулярно проводить модернізацію своїх моделей. Черговому оновленню піддалися кросовери CX-5 та CX-8.

Так, зокрема, Mazda CX-5 та СХ-8 поповнилися версіями Black Tone Edition. Новинки отримали чорні легкосплавні диски та інші зовнішні елементи чорного кольору. У салоні з'явилася нова інформаційно-розважальна система Mazda Connect з широкоформатним екраном. Крім більшого екрану вона отримала розширений набір функцій, включаючи комунікацію зі смартфонами.

Турбодизель Skyactiv-D обсягом 2,2 л став потужнішим на 10 "конячок" і тепер розвиває 200 к.с., а крутний момент виріс з 445 до 450 Нм. Крім того, змінені налаштування 6-ступеневого "автомата", який став швидше реагувати на "кік-даун".

Кросовер Mazda CX-8, який представляє собою подовжену до 4,9 м модифікацію моделі CX-5, отримал аналогічні зміни. Крім того, топова 6-місна версія Exclusive Mode тепер відрізняється облицюванням радіатора з іншим малюнком, хромованими накладками на передньому бампері і порогах, а також 19-дюймовими дисками нового дизайну.

У списку опцій – індивідуальні крісла другого ряду з електроприводом та консоллю між ними, а також система безключового відкривання дверей багажника. Також для моделі підготували нові кольори та матеріали оздоблення салону.

Оновлені кросовери вже надійшли до японських дилерів бренду.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Mazda показала перспективні мотори нового покоління, а також поповнила сімейство кросоверів CX-30 версією з потужним турбомотором.