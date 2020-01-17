Малювала дитина: американців потролили новий китайський кросовер

Китайська компанія GAC випустила компактний кросовер під назвою Trumpchi GS8 S. Автомобіль відразу ж потрапив під критику західної преси – за рахунок свого трохи дивного дизайну.

Як пише Carscoops, GAC Trumpchi GS8 S виглядає як сукупність багатьох автомобілів, в основному корейських брендів і з деяким натяком на Toyota Land Cruiser Prado третього покоління, але разом з він менш вишуканий. Найбільша схожість у китайській новинки є з найбільшим кросовером Hyundai, Palisade, однак, на відміну, від останнього, GAC менш привабливий. Особливо розчаровує його "прямолінійна" передня частина, "купа задніх ліхтарів" та псевдо-подвійні вихлопні труби.

GAC Trumpchi GS8 S carscoops.com

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"Він дійсно нагадує кросовер від Hyundai або Kia, намальований дитиною", – відзначають наші зарубіжні колеги.

GAC Trumpchi GS8 S carscoops.com

Та й взагалі в цілому американці залишилися незадоволені "вчинком" китайців, які, по-суті, скопіювали автомобіль:

GAC Trumpchi GS8 S carscoops.com

"У той час як деякі китайські автовиробники створюють інноваційні автомобілі з характерним і привабливим дизайном, багато хто продовжує черпати натхнення з автомобілів на заході. Візьміть, наприклад, новий GAC Trumpchi GS8 S, недавно випущений у Китаї.

Hyundai Palisade carscoops.com

Hyundai Palisade carscoops.com

Проте, GAC збирається вести новинку на ринок і продавати її по всьому Китаю. Місцеві ЗМІ повідомляють, що новий GS8 S з'явиться у дилерів з одним 2,0-літровим чотирициліндровим турбомотором потужністю 252 к.с. Для порівняння, той же Palisade оснащений 3,8-літровим безнаддувних двигуном V6 потужністю 291 к.с. (355 Нм).

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