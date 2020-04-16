Маленький Duster: Renault Sandero показали у вигляді кросовера

Новий Renault Sandero 2021, про який ми вже говорили, з'явиться до кінця 2020 року. Авжеж, буде і бюджетний кросовер – Renault Sandero Stepway.

На даний момент про новинку, яка в Західній Європі відома як Dacia Sandero Stepway, відомо не так багато. Ми знаємо, що модель переїде на платформу Renault Clio 2020. Тому керованість нового Рено Сандеро буквально перейде на наступний рівень.

Можливий варіант дизайну Renault Sandero Stepway 2021 (під брендом Dacia) autozeitung.de

Художники Autozeitung продемонстрували свій погляд на Sandero Stepway – компактний кросовер, який набагато менший за Renault Duster. Це лише один з передбачуваних варіантів, але він все ж може виявитися близьким до серійного авто.

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Від стандартного гетчбека позашляхова модифікація відрізнятиметься новими бамперами з великою кількістю нефарбованого пластику, розширеними колісними арками і збільшеним кліренсом. Але привід за традицією залишиться переднім. Адже в лінійці компанії для більш вимогливих покупців існує повнопривідний Рено Дастер.

Актуальне, друге покоління Renault Sandero Stepway group.renault.com

Двигуни Sandero 2021:

бензиновий 1 л, атмосферний (75 к.с.)

бензиновий 1 л, турбо (100 к.с.)

дизельний 1,5 л, турбо (85 к.с.)

дизельний 1,5 л, турбо (115 к.с.)

Виходячи зі шпигунських фото, які є на даний момент, салон Рено Сандеро 2021 стане набагато сучаснішим. Виробник запропонує великий монітор інформаційно-розважальної системи і, можливо, цифровий щиток приладів.

Салон Renault Sandero 2021 autozeitung.de

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, актуальний Sandero отримав стильну спортивну модифікацію.

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