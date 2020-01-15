Маленька маршрутка: Suzuki готує бюджетний кросовер на 7 місць

Фотошпигуни зловили новий кросовер Suzuki прямо на вулиці без будь-якого камуфляжу. Відомо, що автомобіль буде місткий і недорогий, а його ім'я – Suzuki XL7.

Раніше так називався великий кросовер, який виробляли до 2009 року. Новинка ж буде більш компактним і, що важливо, доступним автомобілем. Але головну особливість попередника новий бюджетний кросовер збереже – місткий семимісний салон.

Новий кросовер Suzuki XL7 відродив старе ім'я news.olx.co.id

Довжина становить 4445 мм при колісній базі в 2740 мм, а кліренс дорівнює 180 мм. Завдяки об'ємному кузову і відносно невеликим колесам своїми пропорціями новий кросовер Сузукі нагадує мінівен, завдяки чому і вдалося домогтися просторого салону.

Високий кузов Suzuki XL7 здається дуже практичним news.olx.co.id

Дизайн можна розглянути в подробицях. Агресивний позашляховий стиль створюється за рахунок масивних елементів з нефарбованого пластика, великих рейлінгів на даху, передніх фар і задніх ліхтарів незвичайної форми.

Так Сузукі XL7 виглядав у період 2006-2009 років globalsuzuki.com

Фактично, новий Suzuki XL7 є копією вже представленого в Індії кросовера Suzuki XL6. З тією лише різницею, що перший, як можна здогадатися з назви, пропонує тільки шість посадкових місць. XL7 сфотографували на дорогах Індонезії – саме там в першу чергу з'явиться новинка. Чи варто чекати в Європі – поки невідомо.

Suzuki XL6 для Індії виглядає ідентичним новому кросоверу globalsuzuki.com

Індійський аналог в базовій комплектації коштує близько 13,5 тис. доларів. На цю цифру напевно можна орієнтуватися і у випадку з новинкою. Під капотом – атмосферний бензиновий двигун об'ємом 1,5 л на 105 к.с. і 138 Нм крутного моменту. На вибір будуть доступні 5МКПП і 4АКПП. Головний суперник – кросовер Mitsubishi Xpander Cross.

Новий Suzuki XL7 буде змагатися з Mitsubishi Xpander Cross mitsubishi-motors.com

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