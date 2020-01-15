Майже позашляховик: Skoda покращила свій найменший кросовер

Компанія Skoda вперше представила пакет доопрацювань Scoutline для кросоверів. Першим його отримав найменший SUV марки – Skoda Kamiq.

Як з'ясував OBOZREVATEL, заводський тюнінг Scoutline включає в себе ряд поліпшень для кузова і салону авто. Він додає автомобілю преміальності і робить його а-ля позашляховиком.

Skoda Kamiq Scoutline

Зовні доопрацьований Skoda Kamiq відрізняється LED-ліхтарями, чорними матовими накладками на колісних арках, а також переднім спойлером з захистом днища та дифузором, пофарбованими у сріблястий колір. Крім того, у автомобіля з'явилася хромована вставка віконної лінії та тоновані стекла. Колеса – 17-дюймові Braga, але опційно доступні поліровані 18-дюймові Crater.

Skoda Kamiq Scoutline skoda-storyboard.com

У салоні Skoda Kamiq Scoutline примітний обробкою "під ясен", декором "під хром", алюмінієвими накладками на педалях, а також особливими сидіннями з "дихати" наповнювачем. Основні органи управління, такі як кермо, селектор трансмісії і гальмо стоянки, обтягнуті натуральною шкірою.

Новий пакет доступний для Skoda Kamiq з будь-яким з п'яти моторів – трьома бензиновими агрегатами, дизелем та бензин-газовому двигуном.

Купити Skoda Kamiq Scoutline можна буде починаючи з червня цього року.

Як раніше писав OBOZREVATEL, Skoda представила Rapid 2020 модельного року.

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