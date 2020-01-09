Майже електромобілі: Renault показала економічні моделі

Компактний кросовер Renault Captur і соплатформений хетчбек Renault Clio отримали гібридні модифікації, які дозволяють пересуватися виключно за допомогою електротяги.
Як стало відомо OBOZREVATEL, маленький кросовер Рено запропонують в плагін-гібридній (що заряджається) модифікації. Акумуляторна батарея ємністю 9,8 кВтг дозволить подолати до 50 км на електротязі.
Renault Captur з електромотором можна заряджати від мережі
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У структуру силової установки входять 1,6-літровий бензиновий ДВС і електромотор. Сумарна потужність не розкривається. Такий гібрид назвали Renault Captur E-Tech.
Renault Clio E-Tech – новий гібрид
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Хетчбек технічно трохи відрізняється. Тут той самий бензиновий двигун, але з ним працює вже пара електромоторів. Батарея має ємність лише 1,2 кВтг. Правда, в компанії говорять, що в міському режимі Renault Clio E-Tech здатний пересуватися на електротязі в 80% випадків. Але як довго – невідомо.
У салоні гібридних Renault помітні блакитні декоративні елементи
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Зовні гібридні Рено відрізняються від стандартних моделей хіба що декоративними елементами блакитного кольору. Ця ідея продовжується і в салоні. Згодом гібридну модифікацію отримає і Renault Megane.
Очікується, що Рено Меган також стане гібридним
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Перш французький бренд не надто активно розвивав гібриди. На сторожі екології – електромобіль Renault Zoe
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Як розповідав OBOZREVATEL, Renault готує дійсно дешевий компактний кросовер, який виявиться доступнішим за Duster.
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