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9 січня • оновлено в 19:21
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Майже електромобілі: Renault показала економічні моделі

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Компактний кросовер Renault Captur і соплатформений хетчбек Renault Clio отримали гібридні модифікації, які дозволяють пересуватися виключно за допомогою електротяги.

Як стало відомо OBOZREVATEL, маленький кросовер Рено запропонують в плагін-гібридній (що заряджається) модифікації. Акумуляторна батарея ємністю 9,8 кВтг дозволить подолати до 50 км на електротязі.

Renault Captur з електромотором можна заряджати від мережі

Renault Captur з електромотором можна заряджати від мережі

group.renault.com

У структуру силової установки входять 1,6-літровий бензиновий ДВС і електромотор. Сумарна потужність не розкривається. Такий гібрид назвали Renault Captur E-Tech.

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Renault Clio E-Tech – новий гібрид

Renault Clio E-Tech – новий гібрид

group.renault.com

Хетчбек технічно трохи відрізняється. Тут той самий бензиновий двигун, але з ним працює вже пара електромоторів. Батарея має ємність лише 1,2 кВтг. Правда, в компанії говорять, що в міському режимі Renault Clio E-Tech здатний пересуватися на електротязі в 80% випадків. Але як довго – невідомо.

У салоні гібридних Renault помітні блакитні декоративні елементи

У салоні гібридних Renault помітні блакитні декоративні елементи

group.renault.com

Зовні гібридні Рено відрізняються від стандартних моделей хіба що декоративними елементами блакитного кольору. Ця ідея продовжується і в салоні. Згодом гібридну модифікацію отримає і Renault Megane.

Очікується, що Рено Меган також стане гібридним

Очікується, що Рено Меган також стане гібридним

group.renault.com

Перш французький бренд не надто активно розвивав гібриди. На сторожі екології – електромобіль Renault Zoe

Перш французький бренд не надто активно розвивав гібриди. На сторожі екології – електромобіль Renault Zoe

group.renault.com

Як розповідав OBOZREVATEL, Renault готує дійсно дешевий компактний кросовер, який виявиться доступнішим за Duster.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
новини кросовер нові авто Renault гібрид авто
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