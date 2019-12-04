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4 грудня • оновлено в 13:40
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Летючий Гелендваген: який вигляд має незвичайний позашляховик

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Легендарний Мерседес Гелендваген отримав порцію покращень від американської компанії Expedition Motor Company, фахівці якої перетворили його на досить незвичайний автомобіль.

Як з'ясував OBOZREVATEL, компанія безпосередньо спеціалізується на доробках машин Mercedes-Benz, серед яких G-class посідає особливе місце. Безпосередньо цей екземпляр – взагалі окрема тема.

Завдяки новим фарам старий Гелендваген має сучасніший вигляд

Завдяки новим фарам старий Гелендваген має сучасніший вигляд

expeditionmotorcompany.com

Модифікаціям піддали військовий Гелендваген 1991 року. Позашляховик отримав нові передні фари й задні ліхтарі. З інших дрібниць – решітки на повторювачах поворотів і кріплення для каністри на кормі. Вигляд має досить утилітарний.

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Нові задні ліхтарі й позашляхові покришки роблять Mercedes G-class крутішим

Нові задні ліхтарі й позашляхові покришки роблять Mercedes G-class крутішим

expeditionmotorcompany.com

Однак жодні доопрацювання не зрівняються з петлями для повітряного транспортування – ті чорні штуки, що стирчать з боків кузова. Зрозуміло, ці елементи посилено зсередини, тому політ за допомогою гелікоптера – зовсім не жарт.

Салон Гелендвагена зберіг оригінальний дизайн, але отримав розкішне шкіряне оздоблення

Салон Гелендвагена зберіг оригінальний дизайн, але отримав розкішне шкіряне оздоблення

expeditionmotorcompany.com

Mercedes G-class від EMC

Mercedes G-class від EMC

expeditionmotorcompany.com

Крім того, цей Mercedes G-class оснастили новими пружинами Eibach і амортизаторами Bilstein. Стандартний п'ятициліндровий дизель об'ємом 2,5 л не піддали модифікаціям. Хіба що замінили компоненти, які необхідно оновити. Це стосується прокладок, ущільнювачів, ременів та іншого.

Завдяки цим петлям Mercedes G-class за допомогою тросів справді можна прикріпити до гелікоптера

Завдяки цим петлям Mercedes G-class за допомогою тросів справді можна прикріпити до гелікоптера

expeditionmotorcompany.com

В EMC просять за цей унікальний відновлений військовий Гелендваген 92 тис. доларів. Багато це чи мало? Звісно, сума велика, однак чи варто сумніватися в надійності такого автомобіля? До того ж, його дизайн дозволить виділитися в потоці, а технічний потенціал допоможе вибратися з будь-якого бездоріжжя.

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Як розповідав OBOZREVATEL :

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Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
авто позашляховик тюнінг ретро Mercedes-Benz новини б/к автомобіль
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