Легендарному українському автомобілю виповнилося 33 роки

Знаменита "Таврія" відзначає свій День народження. В цей день, рівно 33 роки тому, 18 листопада 1987 року, з конвеєра Запорізького автозаводу зійшла перша партія серійних гетчбеків ЗАЗ-1102.

Як повідомляє Facebook-спільнота " Українські автомобілі ", на перших порах машина оснащувалася 51-сильним карбюраторним двигуном 1.1 МеМЗ-245. Пізніше на автомобіль вже ставили мотори об'ємом 1,2 і навіть 1,3 л з прямим уприскуванням пального. У 1987-му "Таврія" випускалася невеликими експериментальними партіями, а вже в 1988-му ЗАЗ вийшов на повний цикл виробництва – того року було зібрано 4 тис. од. ЗАЗ-1102.

У 1998-му "Таврія" пережила оновлення і стала називатися "Таврія-Нова". Випускалася вона до 2007 року. Після цього легенда пішла на пенсію. За час свого існування ЗАЗ-1102 була найдешевшим автомобілем не тільки українського, а й європейського ринку.

На основі "Таврії" було також випущено безліч інших автомобілів – 5-дверны універсали, гетчбеки і ліфтбеки, найвідомішим з яких є "Славута". При цьому в Європі на базі ЗАЗ-1102 навіть робили електромобілі.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що старий Renault Logan повертається у виробництво. Правда, марка "Рено" не має до цього ніякого відношення.