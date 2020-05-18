Легендарний седан BMW з пробігом 1 млн км показали на відео

Компанія BMW вирішила виставити на загальний показ культовий седан 1950-х років, який вражає своїм перебігом. За своє життя машина накатала більш 1 млн км.

Такими значними цифрами похвалився BMW 501 1955 року випуску. Протягом 15 років (від моменту свого випуску) цей автомобіль працював в таксі Мюнхена, і після мільйонного пробігу компанія-виробник забрала його назад на завод, а власнику видала натомість нову BMW 1500.

Потім седан знаходився в музейному фонді виробника. Через чотири десятки років після надходження його відреставрували (приблизно у 2010-му році), а зовсім недавно зробили зробили частиною експозиції мюнхенського музею BMW Classic.

BMW 501 з пробігом 1 млн км Скріншот відео

Втім, такої високої честі цей BMW удостоївся не тільки за рахунок показників одометра. Річ у тім, що це ще й знакова модель для компанії: седан 501 став першим автомобілем баварського бренду, розробленим після Другої світової війни (1952 м.р.). За витончений і прогресивний на той час дизайн він навіть отримав неофіційне прізвисько "Ангел бароко".

BMW 501 з пробігом 1 млн км Скріншот відео

Під капотом конкретного цього седана базується 2,6-літровий V8 потужністю 96 к.с., зістикований з 4-ступіневою "механікою" (максимальна швидкість – 155-160 км/год). Загалом BMW випустила 5914 седанів з таким мотором, випускалася дана версія у 1954-1962 роках.

BMW 501 з пробігом 1 млн км Скріншот відео

До речі, сьогодні за BMW 501 в хорошому стані просять на вторинному ринку 40-50 тис. євро.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про седані Volvo, який також проїхав 1 млн км.

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