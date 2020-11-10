Land Rover оновив сімейство Discovery

Позашляховик Land Rover Discovery піддався планової модернізації і оновленню.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Новинка отримала мінімальні зміни в зовнішності, але обзавелася новою гамою моторів.

Відрізнити оновлений Discovery від попередника можна по інший решітці радіатора, злегка зміненим бамперам і нової світлодіодним головній оптиці. На передніх крилах з'явилися вентиляційні вставки, пофарбовані в колір кузова.

Опціонний стайлінг-пакет R-Dynamic дозволить надати моделі більш спортивний вигляд за допомогою чорних і темно-сірих акцентів в екстер'єрі, а також контрастної строчці в оздоленні інтер'єру.

У салоні моделі з'явилися нове рульове колесо, інший селектор КП, приладова панель з 11,4-дюймовим екраном інформаційно-розважальної системи Pivi Pro і майданчик для бездротової зарядки гаджетів. Мультимедійна система підтримує Apple CarPlay і Android Auto, може оновлюватися "по повітрю", а точка доступу 4G Wi-Fi дозволяє підключати одночасно до 8 пристроїв.

12,3-дюймова цифрова шкала приладів отримала новий дизайн. Оперативна інформація виводиться на проекційний екран перед очима водія, а система іонізації повітря має фільтр твердих частинок PM2,5.

Сидіння другого ряду отримали поліпшену бічну підтримку і довші подушки. Для задніх пасажирів передбачили тримачи для планшетів, вбудовані в спинки передніх крісел, і USB-роз'єми.

Але головні зміни ховаються під капотом. Відтепер Discovery комплектується виключно рядними двигунами сімейства Ingenium. Зі старої гами залишилася тільки бензинова 300-сильна "турбочетверка". Дизельний шестициліндровий 3-літровий двигун доступний у двох варіантах потужності – 249 к.с. (570 Нм) і 300 к.с. (650 Нм). На вершині лінійки – бензинова 3-літрова "шістка", що видає 360 сил і 500 Нм моменту. Для економії палива і зниження шкідливих викидів 3-літрові мотори отримають гібридну складову MHEV на 48В.

У парі з ними буде працювати 8-ступінчаста автоматична коробка передач і нова система повного приводу Intelligent All-Wheel Drive. У списку опцій – пневматична підвіска, покращена система Terrain Response 2, яка автоматично підлаштовується під умови руху, і новий режим Wade Mode, що дозволяє долати глибокі водні перешкоди.

Оновлений Land Rover Discovery вже доступний для замовлення в Великобританії, а його вартість стартує з позначки 53655 фунтів стерлінгів.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, у Land Rover з'явиться бюджетний кросовер.