Lamborghini вивів на дороги гоночний болід за 250 тисяч євро

Компанія Lamborghini представила спеціальну версію суперкара Huracan – STO (Super Trofeo Omologato).

Про це повідомляє пресслужба виробника. Huracan STO – це омологована для доріг загального користування версія гоночного боліда Huracan Super Trofeo EVO, який використовується в монокубковом кільцевому чемпіонаті.

Друга гоночна модель, яка також поділилася з STO конструктивними елементами – Huracan GT3 EVO – триразовий переможець 24-годинної гонки в Дайтоні та дворазовий призер 12 годинного марафону в Себринге.

У рух автомобіль приводить атмосферний V10, який розвиває потужність 640 к.с. і має крутний момент в 565 Нм. Вся ця міць відправляється до задніх ведучих коліс. На спринт 0-100 км/год автомобілю потрібно всього 3 секунди, а максимальна швидкість досягає 310 км/год.

Huracan STO отримав розширену колію, більш жорсткі сайлентблоки, посилені стабілізатори та активну магнітореологіческой підвіску MagneRide 2.0. Двигун отримав тонкі гоночні настройки з практично миттєвим відгуком на натиснення педалі "газу". Також покращено швидкодію 7-ступеневої роботизованої коробки передач LDF з двома зчепленнями.

Новинка отримала власний кузовний обвіс, створений дизайнерами фірмового центру стилю компанії та гоночного підрозділу Squadra Corse. Так, передня частина боліда виконана у вигляді єдиного конструктивного елементу, який отримав назву cofango – від італійських слів cofano (кришка) і parafango (крило). Бампер, крила та капот представляють собою одну деталь, яку легко підняти, щоб отримати зручний доступ до передньої підвіски.

Кожен кузовний елемент цього автомобіля ретельно опрацьований з точки зору функціональності та аеродинамічного навантаження. До складу вже згаданого cofango входять також передні повітрозабірники, передній спліттер й луври. Нові повітроводи у капоті збільшують приплив повітря через центральний радіатор та допомагають збільшити притискну силу. А спліттер направляє повітряні потоки через новий тунель у днище до заднього дифузора.

Задні крила, успадковані від гоночного Super Trofeo EVO, також забезпечують підвищують аеродинамічну ефективність і збільшують притискну силу. Регульоване заднє антикрило дозволяє змінювати баланс притискної сили в межах 13%. А луври у крилах охолоджують гоночні карбоно-керамічні гальма.

Lamborghini Huracan STO відправиться до перших клієнтам навесні наступного року. Вартість у Європі стартує з позначки 249412 євро без урахування податків та зборів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL , компанія Lamborghini показала "гламурні" версії суперкара Huracan.