Lamborghini готує трековий гіперкар

Спортивне підрозділ компанії Lamborghini – Squadra Corse – готує до дебюту 830-сильний гіперкар, який буде призначений для використання виключно на гоночних трасах.

Lamborghini SCV12. фото: lamborghini.com

Минулого місяця в мережі з'явилися перші ілюстрації, на яких був зображений загадковий Lamborghini в захисному камуфляжі. Виявилося, що це ні що інше, як гоночний болід SCV12, який стане першим автомобілем, який повністю створений у гоночному підрозділі Squadra Corse.

Lamborghini SCV12. фото: lamborghini.com

Презентація Lamborghini SCV12 відбудеться цього літа. Головною особливістю новинки стане атмосферний 12-циліндровий мотор потужністю понад 830 к.с. Крім того, автомобіль отримає активні аеродинамічні елементи, які дозволять максимально реалізувати потенціал моделі.

Lamborghini SCV12. фото: lamborghini.com

Потужний мотор буде працювати в парі з секвентальною 6-ступінчастою коробкою передач, корпус якої є частиною несучої конструкції. Крутний момент передається до задніх коліс. В основі конструкції лежить абсолютно нове карбонове шасі, яке створено інженерами Squadra Corse з урахуванням великого гоночного досвіду. Задня підвіска типу "pushrod" розміщена безпосередньо на трансмісії. Колісні диски виготовлені з магнієвого сплаву і "взуті" в гоночні "сліки" від Pirelli.

Lamborghini SCV12. фото: lamborghini.com

Складна система з повітрязабірників, бічних спідниць, спліттера, заднього дифузора і інших аеродинамічних елементів ефективно розподіляють повітряні потоки, щоб забезпечити максимальну притискну силу. За словами творців, її величина у SCV12 значно вище, ніж у нинішніх болідів категорії GT3.

Lamborghini SCV12. фото: lamborghini.com

Яка кількість SCV12 буде виготовлено поки залишається таємницею, але, їх точно не буде багато. Виробництво організовують на потужностях Squadra Corse в Санта Агата.

Щасливі покупці SCV12 увійдуть в елітний клуб Lamborghini. Він передбачає численні переваги, включаючи можливість використовувати новинку на кращих гоночних треках по всьому світу, технічну підтримку фахівців Squadra Corse, а також персональні уроки від титулованого італійського гонщика і п'ятикратного переможця "24 годин Ле-Мана" Емануеле Пірро.

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