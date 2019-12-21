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21 грудня • оновлено в 13:51
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Lada проти Chevrolet: наскільки АвтоВАЗ відстав від світових виробників

1.3т
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На АвтоВАЗі ведуться активні роботи по організації серійного виробництва оновленої Lada 4x4.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, АвтоВАЗ похвалився оновленої Lada 4x4. Ми вирішили простежити еволюцію "найдешевшого повнопривідного позашляховика", а для порівняння взяли популярну в США модель Chevrolet Blazer.

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Нова Лада Нива: розсекречено інтер'єр позашляховика

Новий дизайн інтер'єру Lada 4x4, більш відомої в народі під ім'ям "Нива", викликав величезний інтерес користувачів. Багато російські ЗМІ навперебій вихваляють черговий "прорив" АвтоВАЗу, захоплюючись появою в списку опцій подушки безпеки. Правда, чомусь мова йде про бічний подушці, а не про фронтальної. Але, це "квіточки" у порівнянні з проблемами з якістю новинки ...

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Погана якість нової Лада Нива обернулася зупинкою виробництва

Особливо розчулюють розмови про оновленому дизайні. Серйозно!? Давайте подивимося на еволюцію двох позашляховиків – Chevrolet Blazer і Lada 4x4 з 1977 року до наших днів. Почнемо з дизайну екстер'єру, а для коректності порівняння подивимося на машини одного року випуску.

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Як ви бачите, з 1977 року "Нива" практично не змінилася, за винятком незначних дрібниць. В інтер'єрі зміни помітніші, але і в цьому сенсі автомобіль "із-за поребрика" зберіг свою архаїчність ...

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

Lada 4x4 vs Chevrolet Blazer

І тут приходить на розум знаменита байка Крилова "Квартет" – "Тож, як сідати — сварки марні, бо з вас музики незугарні".

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Chevrolet готує до виробництва електричний кросовер.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Росія
Теги
Lada Chevrolet авто новини
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Пигин Макс
Пигин Макс
А как там ЗАЗ поживает? Почему скачущее стадо должны волновать "Нивы" и "Весты"?
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Для сравнения надо устроить ралли по дорогам Украины и Росии. Победит прошедший большее расстояние без кап. ремонта.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Да, АвтоВАЗ - не Chevrolet, но он хоть есть. А ЗАЗа - нет. :)
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