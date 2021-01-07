Кросовери, що провалилися на ринку: найяскравіші авто

Ми вже звикли до того, що кросовери – найпопулярніший сегмент на автомобільному ринку. Саме ці моделі приносять виробникам основну частину доходів. Проте так було не завжди.

AutoOboz згадав найбільш невдалі зразки сегмента "міських позашляховиків", що не сподобалися покупцям. А в деяких випадках і завдали шкоди компаніям, які зважилися відправити експериментальні машини в продаж. Дивовижно, та слово "кросовер" – не завжди синонім успіху.

Компанія Mini оцінила успіх компактного п'ятидверного кроссовера Countryman, запущеного у виробництво 2010 року. Покупці тепло прийняли новинку – багатьом сподобалося поєднання характерного ретро-дизайну з невеликим практичним кузовом і "позашляховою" стилістикою. Подальша стратегія була очевидною, а рішення продовжити розвиток модельної лінійки в тому ж дусі здавалося єдиним успішним сценарієм.

У керівництві подумали, що стиль обов'язково переможе практичність. Так 2013 року з'явився Mini Paceman з укороченим тридверним кузовом. Фактично, це був звичний міський гетчбек Mini, який тепер нагадував кросовер, проте все так само не підходив для бездоріжжя. Водночас салон вийшов тісним, багажник не був містким, а загалом машина виявилася занадто дорогою. Вигляд Paceman мав симпатичний, але покупці до моменту його виходу на ринок звикли до більш практичних кроссоверів.

З Opel Antara все вийшло ще цікавіше. Цей автомобіль з'явився дуже вчасно, 2006 року, коли сегмент кросоверів якраз розквітав. Ба більше, вигляд Antara мав просто чудовий – як усередині, так і зовні. Автомобіль привертав увагу і виділявся в дорожньому потоці, а для салону передбачили широкий вибір якісних і красивих матеріалів оздоблення. Побудували автомобіль на перевіреній платформі General Motors Theta, на якій досі створюють інші моделі. Що ж пішло не так?

Проблема ховалася в позиціонуванні. Формально Opel Antara був в одному сегменті з Nissan Qashqai і Toyota RAV4, але насправді виявився набагато дорожчим за будь-якого з конкурентів. Буде справедливо зазначити, що Opel запропонував для своєї моделі багатий список оснащення, аби обґрунтувати більш висококласне позиціонування. Проте покупці звикли до дорогих позашляховиків BMW та Mercedes, водночас Opel із преміальним сегментом не асоціювався зовсім. З цієї причини попит на машину був досить низьким, а прямого спадкоємця модель не отримала навіть 15 років потому. Сьогодні німецький виробник не поспішає загравати з дорогими сегментами, а сучасний кросовер середнього класу – Opel Grandland X – є більш доступною і конкурентною пропозицією.

Pontiac Aztek зайшов зовсім з іншого боку. На перше місце поставили практичність у поєднанні з традиційною для великих американських кросоверів доступною ціною. Звучить чудово? Автори моделі передбачили безліч "розумних" рішень, які мали зробити експлуатацію машини дуже зручною.

Наприклад, підлокітник між передніми кріслами можна було забрати на пляж як бокс-холодильник, під підлогою багажника розташовувалася шухляда для інструментів, а в списку аксесуарів можна було знайти корисні пристосування для туризму – надувний матрац і брезентовий намет. У поєднанні з просторим інтер'єром автомобіль здавався чудовою покупкою.

Проте в бік Pontiac Aztek насправді мало хто дивився через неоднозначний дизайн. Хтось називав машину відверто потворною, інші вважали її в кращому разі дивною. На початок XXI століття пристрасть до експериментів в автомобільному дизайні згасла, тому більш успішним вважався нудний непоказний автомобіль, який чомусь відображав скромність і надійність. Сьогодні ми можемо сказати, що Aztek просто виділявся на цьому тлі та в чомусь виявився сміливою розробкою, але 20 років тому модель майже нікому не сподобалася. Наступника вона так і не отримала, а безпосередньо компанію Pontiac ліквідували 2010 року.

Близько десяти років тому кросовер BMW X6 першого покоління викликав велике зацікавлення до незвичайних купеподібних позашляховиків. Багато виробників замислилося про розробку схожих моделей. 2009 року Honda виступила зі своїм Crosstour, але він не був конкурентом BMW.

Японська компанія не подужала б суперництво з преміальним німецьким авто, та й на створення принципово нової моделі не було ані часу, ані коштів. Конструктори пішли шляхом найменшого опору й застосували вузли седана Honda Accord, на базі якого і побудували кросовер Crosstour.

Покупці неоднозначно відреагували на новинку. Дизайн сподобався не всім, але модель звертала на себе увагу і вигляд мала незвичний. У виробництві автомобіль протримався до 2015 року, а наступника не отримав досі. У модельному ряду Honda сьогодні немає настільки ж незвичайного автомобіля.

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