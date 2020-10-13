Кросовер Renault-ЗАЗ отримав конкурента з Білорусі

Білоруський завод "БелДжі" приступив до великовузлового складання китайського купе-кроссовера Geely FY11. Даний автомобіль є однокласником і одночасно суперником Renault Arkana, виробництво якого, до речі, нещодавно почалося на заводі ЗАЗ.

Поки Geely FY11 в білоруському виконанні офіційно не представлений (показати його повинні найближчими днями), проте характеристики і ціни на новинку вже відомі. Як пише сайт Car, новинку запропонують з дволітровим бензиновим мотором в двох варіантах форсування: 199 і 237 к.с.. Двигун зістикований із 8-ступіневим автоматом і повним приводом.

При цьому на вибір буде доступно дві комплектації – Flagship і Luxury. Перша буде коштувати від 28,4 тис. доларів, друга – від 30,3 тисяч. Для порівняння, ціни на Renault Arkana в Україні становлять від 17,9 тис. до 28,6 тисяч. У Білорусі ж "Аркану" продають за ціною від 14,4 тис. до 22,6 тисяч доларів.

Відзначимо, що Geely FY11 розділяє одну платформу з Volvo XC40. Габарити автомобіля становлять 4 605 x 1 778 x 1 643 мм, розмір колісної бази – 2 700 мм. В оснащення моделі входить адаптивний круїз-контроль, система контролю за сліпими зонами, камера заднього виду, система автоматичного екстреного гальмування і т.п.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що ЗАЗ вперше за кілька років оприлюднив статистику виробництва.