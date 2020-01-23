Кросовер Renault за $8500: бюджетна новинка проїхалася на камеру

Компанія Renault готує до дебюту новий бюджетний кросовер. Новинку повинні показати зовсім скоро, ну а буквально днями її знову зняли на дорогах. Тільки на цей раз – у русі.

Згідно з наявною у OBOZREVATEL інформації, мова йде про компактний SUV, у якого поки що немає імені, а лише умовне позначення HBC. В першу чергу, цей автомобіль дістанеться індійському ринку, тому, як очікується, дебютує він там само – на виставці Auto Expo, вона відбудеться в Нью-Делі вже наприкінці лютого. Власне, В Індії ж і зняли новинку на відео.

Втім, автомобіль постав на кадрах не у всій красі: поки він покрасувався лише в камуфляжі в рамках дорожніх тестів. Однак деякі висновки про дизайн вже можна зробити: новий SUV буде виконаний у стилістиці інших бюджетних кросоверів Renault, у нього буде двоярусна оптика (зверху – смужки ДХВ, знизу – великі фари), а також "заквадрачені" колісні арки. Довжина автомобіля складе до 4 метрів (на авто такої довжини в Індії передбачені урядові пільги).

Renault HBC SUV Скріншот відео

Renault HBC SUV Скріншот відео

Платформою для нового кросовера Renault виступить подовжена CMF-A – на ній, серед іншого, базується 7-місний крос Triber та псевдокросовер Kwid. Під капотом машини повинен прописатися 1,0-літровий трициліндровий мотор потужністю приблизно 95. к.с., який зістикують із 5МКПП або "роботом". Привід, ймовірно, буде виключно переднім, також не виключається поява інших двигунів.

Renault HBC SUV Скріншот відео

Renault HBC SUV Скріншот відео

Випускати новий Рено будуть в Індії, його головними конкурентами виступлять однокласники від Hyundai і Suzuki. Індійський ЗМІ розраховують, що кросовер вийде на ринок за ціною приблизно у $ 8500. – $ 10500.

Renault HBC SUV Скріншот відео

Renault HBC SUV Скріншот відео

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв, що вже ц цьому році Renault повинна випустити на ринок дуже дешевий електромобіль.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!