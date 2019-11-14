Кросовер Mazda виявився найбезпечнішим у світі

Компактний кросовер Mazda CX-30 виборов максимальну кількість балів за всю історію організації Euro NCAP.

Про це повідомляється на сайті організації. Фахівці незалежної європейської організації Euro NCAP провели чергову серію краш-тестів автомобілів, представлених в цьому році.

Mazda CX-30 отримала рекордну кількість залікових балів за всю історію существоанія Euro NCAP euroncap.com

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В рамках випробувань краш-тестів були піддані чотири автомобілі: два компактних SUV – Mercedes-Benz GLB і Mazda CX-30, гібридний позашляховик Ford Explorer Hybrid, а також компактний хетчбек Opel Corsa. Перші три отримали максимальний рейтинг 5 зірок, а Opel завоював 4 зірки.

Краш-тест Euro NCAP 2019: Mazda CX-30 euroncap.com

Найкращі результати за підсумками сесії показав новий кросовер Mazda CX-30. Ця модель була презентована навесні нинішнього року на автошоу в Женеві. Вона займає місце в модельній лінійці між вже добре відомими кроссоверами CX-3 і CX-5.

Автомобіль здивував фахівців Euro NCAP, показавши феноменальні показники безпеки. За фронтальний краш-тест кросовер отримав рекордні 37,6 бала (99%). Крім того, модель набрала 42,2 бала (86%) за безпеку дітей, 38,7 бала (80%) – за безпеку пішоходів, а роботу допоміжних систем оцінили в 10 балів (77%).

Краш-тест Euro NCAP 2019: Mazda CX-30 euroncap.com

Компактний кросовер Mercedes-Benz GLB і семимісний позашляховик Ford Explorer витримали випробування міцністю на "відмінно".

А ось представнику нового покоління Opel Corsa до заповітної "п'ятірки" не вистачило зовсім трохи балів. Серед причин можна назвати критичні навантаження на шию при ударі ззаду, а також недостатньо коректна робота електронних помічників водія в критичних ситуаціях.

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