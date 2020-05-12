Головна Новини
12 травня • оновлено в 20:13
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Кращий автомобіль СРСР створили в Україні: з'явилися фото

2.1т
Читати матеріал російською

В СРСР у населення не було великого вибору на автомобільному ринку. Та й при наявності коштів купити нову машину було непросто. Ентузіасти буквально справлялися своїми силами.

Радянські саморобки – окрема тема. Умільці створювали дивовижні транспортні засоби з тих машин, які стояли в гаражі. Або просто з того, що від них залишалося. Але найцікавіший екземпляр під назвою "Салют" з'явився до 1980 року в Донецьку.

Перший український суперкар "Салют"

Перший український суперкар "Салют"

carakoom.com

Бажання виділитися в поєднанні з рідкісними зображеннями закордонних екзотичних суперкарів штовхали політ фантазії вперед. Так і з'явився "Салют". В основі автомобіля, який створив Віктор Філоненко, використані компоненти ВАЗ-2101. Але кузов з деякими унікальними рішеннями тут зовсім інший.

ЧИТАЙТЕ: Як в СРСР: в Україні знайшли новий 30-річний Москвич

В цілому саморобний автомобіль виглядає футуристично в будь-якій іпостасі – адже, як видно по фото, машина як мінімум один раз змінила дизайн. З'явилися нові фари та інші декоративні елементи. Проте ранній варіант на ч/б фото виглядає дуже по-європейськи з натяками на японську естетику спортивного автомобілебудування минулого століття.

Перший український суперкар "Салют"

Перший український суперкар "Салют"

carakoom.com

Але головна особливість – двері-ножиці. Небачене рішення на радянських автомобілях. При цьому водійські двері відкривалися за допомогою електроприводу з пульту дистанційного керування. Дійсно унікальний український суперкар.

Перший український суперкар "Салют"

Перший український суперкар "Салют"

carakoom.com

Раніше OBOZREVATEL демонстрував свій погляд на електромобіль ZAZ Lanos, який міг би з'явитися на українському ринку.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
тюнінг СРСР суперкар б/к автомобіль авто ретро
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
4
Цікаво
2
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Авто Новини

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 023.

    Вилікувалися: 3373. Померли: 425.

  • У світі захворіли вже понад 4,2 млн осіб, загинули – 285 тисяч.

  • Італія прискорила вихід із карантину, а Іспанія ввела обов'язкову самоізоляцію для туристів.

  • Вчені виявили причину високої смертності від COVID-19 – знайшовся зв'язок із раком і діабетом.

  • Названа категорія пацієнтів, які мають найпотужнішим імунітетом до коронавірусу.

Новини авто

Топпублікації

Топблоги