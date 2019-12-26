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26 грудня • оновлено в 14:03
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Кошмар на колесах: 10 найгірших авто Європи

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Які автомобілі найгірші – питання, на яке складно дати істинну відповідь, оскільки здебільшого воно спирається на суб'єктивні оцінки .

Проте, в британському виданні Auto Express все ж спробувало скласти список найгірших автомобілів Європі. Для цього вони влаштували опитування серед читачів, яким потрібно було оцінити автомобілі за такими параметрами, як дизайн, надійність та ходові якості. Вдаючись до такої методики, в принципі можна було розраховувати на об'єктивні результати дослідження.

REVAi G-WIZ - найгірший автомобіль Європи

REVAi G-WIZ - найгірший автомобіль Європи

bay2car.com

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У підсумку, спочатку було обрано 18 найгірших авто, а потім з цього числа складено ТОП-10 (тобто, рейтинг найгірших з найгірших). Примітно, що до списку увійшли машини починаючи з 1970-х років випуску. У голосуванні брали участь майже 5000 осіб.

ТОП-10 найгірших авто Європи:

  • REVA G-Wiz

  • Austin Allegro

  • Chrysler PT Cruiser Convertible

  • SsangYong Rodius

  • Alfa Romeo Arna

  • Rover CityRover

  • Morris Marina

  • Reliant Robin

  • FSO Polonez

  • Vauxhall (Opel) Frontera

REVAi G-WIZ

REVAi G-WIZ

thesun.co.uk

AUSTIN ALLEGRO

AUSTIN ALLEGRO

thesun.co.uk

CHRYSLER CRUISER CONVERTIBLE

CHRYSLER CRUISER CONVERTIBLE

thesun.co.uk

SSANGYONG RODIUS

SSANGYONG RODIUS

thesun.co.uk

ALFA ROMEO ARNA

ALFA ROMEO ARNA

thesun.co.uk

ROVER CITYROVER

ROVER CITYROVER

thesun.co.uk

MORRIS MARINA

MORRIS MARINA

thesun.co.uk

RELIANT ROBIN

RELIANT ROBIN

thesun.co.uk

FSO POLONEZ

FSO POLONEZ

thesun.co.uk

VAUXHALL FRONTERA

VAUXHALL FRONTERA

thesun.co.uk

А решта вісімка виглядає так:

  • Citroen C3 Pluriel

  • Nissan Micra C+C

  • Suzuki X-90

  • Hummer H2

  • Peugeot 1007

  • Lada Riva (ВАЗ-2107)

  • Kia Pride

  • Perodua Nippa

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, експерти дали рекомендації з приводу того, які б/у авто краще за все купувати у 2020 році.

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Автор
Валентин Петров
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