Кошмар на колесах: 10 найгірших авто Європи

Які автомобілі найгірші – питання, на яке складно дати істинну відповідь, оскільки здебільшого воно спирається на суб'єктивні оцінки .

Проте, в британському виданні Auto Express все ж спробувало скласти список найгірших автомобілів Європі. Для цього вони влаштували опитування серед читачів, яким потрібно було оцінити автомобілі за такими параметрами, як дизайн, надійність та ходові якості. Вдаючись до такої методики, в принципі можна було розраховувати на об'єктивні результати дослідження.

REVAi G-WIZ - найгірший автомобіль Європи bay2car.com

У підсумку, спочатку було обрано 18 найгірших авто, а потім з цього числа складено ТОП-10 (тобто, рейтинг найгірших з найгірших). Примітно, що до списку увійшли машини починаючи з 1970-х років випуску. У голосуванні брали участь майже 5000 осіб.

ТОП-10 найгірших авто Європи:

REVA G-Wiz

Austin Allegro

Chrysler PT Cruiser Convertible

SsangYong Rodius

Alfa Romeo Arna

Rover CityRover

Morris Marina

Reliant Robin

FSO Polonez

Vauxhall (Opel) Frontera

REVAi G-WIZ thesun.co.uk

AUSTIN ALLEGRO thesun.co.uk

CHRYSLER CRUISER CONVERTIBLE thesun.co.uk

SSANGYONG RODIUS thesun.co.uk

ALFA ROMEO ARNA thesun.co.uk

ROVER CITYROVER thesun.co.uk

MORRIS MARINA thesun.co.uk

RELIANT ROBIN thesun.co.uk

FSO POLONEZ thesun.co.uk

VAUXHALL FRONTERA thesun.co.uk

А решта вісімка виглядає так:

Citroen C3 Pluriel

Nissan Micra C+C

Suzuki X-90

Hummer H2

Peugeot 1007

Lada Riva (ВАЗ-2107)

Kia Pride

Perodua Nippa

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, експерти дали рекомендації з приводу того, які б/у авто краще за все купувати у 2020 році.

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