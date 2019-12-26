Кошмар на колесах: 10 найгірших авто Європи

Які автомобілі найгірші – питання, на яке складно дати істинну відповідь, оскільки здебільшого воно спирається на суб'єктивні оцінки .
Проте, в британському виданні Auto Express все ж спробувало скласти список найгірших автомобілів Європі. Для цього вони влаштували опитування серед читачів, яким потрібно було оцінити автомобілі за такими параметрами, як дизайн, надійність та ходові якості. Вдаючись до такої методики, в принципі можна було розраховувати на об'єктивні результати дослідження.
REVAi G-WIZ - найгірший автомобіль Європи
bay2car.com
У підсумку, спочатку було обрано 18 найгірших авто, а потім з цього числа складено ТОП-10 (тобто, рейтинг найгірших з найгірших). Примітно, що до списку увійшли машини починаючи з 1970-х років випуску. У голосуванні брали участь майже 5000 осіб.
ТОП-10 найгірших авто Європи:
REVA G-Wiz
Austin Allegro
Chrysler PT Cruiser Convertible
SsangYong Rodius
Alfa Romeo Arna
Rover CityRover
Morris Marina
Reliant Robin
FSO Polonez
Vauxhall (Opel) Frontera
REVAi G-WIZ
thesun.co.uk
AUSTIN ALLEGRO
thesun.co.uk
CHRYSLER CRUISER CONVERTIBLE
thesun.co.uk
SSANGYONG RODIUS
thesun.co.uk
ALFA ROMEO ARNA
thesun.co.uk
ROVER CITYROVER
thesun.co.uk
MORRIS MARINA
thesun.co.uk
RELIANT ROBIN
thesun.co.uk
FSO POLONEZ
thesun.co.uk
VAUXHALL FRONTERA
thesun.co.uk
А решта вісімка виглядає так:
Citroen C3 Pluriel
Nissan Micra C+C
Suzuki X-90
Hummer H2
Peugeot 1007
Lada Riva (ВАЗ-2107)
Kia Pride
Perodua Nippa
Як раніше розповідав OBOZREVATEL, експерти дали рекомендації з приводу того, які б/у авто краще за все купувати у 2020 році.
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