Копія Mercedes W210: як виглядає найперше авто Geely

Протягом багатьох років китайська автоіндустрія періодично копіюють успішні моделі іменитих виробників. Але з чого ж все почалося? Яка саме модель послужила "відправною точкою"?

Виявляється, найпершим китайським клоном є копія Mercedes-Benz E-Class W210, який випускався з 1995 по 2002 роки. Причому побудувала його компанія, яку сьогодні ми всі добре знаємо – Geely!

Geely Number 01 chinacarhistory.com

Більш того, це була найперша модель Geely. Автомобіль з'явився на світ в 1996 році, і назва у нього була відповідною – Geely Number 01.

Mercedes-Benz E-Class W210 chinacarhistory.com

Geely Number 01 chinacarhistory.com

Geely Number 01 chinacarhistory.com

Geely Number 01 chinacarhistory.com

Придивившись до фото, можна помітити, що, на відміну від оригінального W210, копія Geely виглядає дещо непропорційно. І тому є пряме пояснення. Вся річ у тім, що Geely Number 01 побудований на базі іншого, не менш невідомого німецького седана, Audi 100, який в 1990-х виступали в КНР під назвою Hongqi CA7220 за ліцензією.

Audi 100, яка випускалася в Китаї chinacarhistory.com

Hongqi CA7220 - ще одна "сотка" китайського виробництва, але під місцевою маркою chinacarhistory.com

Однак, китайської копії "210-го" не було судилося стати великим, та й просто серійним автомобілем: у виробництво машина так і не вирушила. Зате довгі роки засновник і керівник Geely Лі Шуфу використовував її в якості особистого транспортного засобу.

Geely Number 01 chinacarhistory.com

Geely Number 01 chinacarhistory.com

До речі, сам Лі Шифу дуже полюбляє "Мерседеси", тому схожість деяких наступних моделей його компанії з авто німецькими брендами не просто так (той же Geely CK, який добре відомий в наших краях, зроблений в дусі Mercedes W210, а хетчбек Geely Haoqing схожий на Mercedes C-Class в кузові W202).

Geely CK і Лі Шифу chinacarhistory.com

Geely Haoqing chinacarhistory.com

Що ж стосується першого і єдиного Geely Number 01, його доля, схоже, склалася драматично: відомо, що ще в 2009 назад автомобіль бачили на заводі, де він перебував у жалюгідному стані (частково розукомплектованим та з пошкодженим ЛФП). А ось що з ним зараз, незрозуміло: ходять чутки, що унікальне авто відправили під прес.

Geely Number 01 в жалюгідному стані chinacarhistory.com

Відзначимо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у Німеччині з'явився у продажу Mercedes W124 без пробігу. Машину оцінили у великі гроші.

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