Копія Mercedes W210: як виглядає найперше авто Geely

Протягом багатьох років китайська автоіндустрія періодично копіюють успішні моделі іменитих виробників. Але з чого ж все почалося? Яка саме модель послужила "відправною точкою"?
Виявляється, найпершим китайським клоном є копія Mercedes-Benz E-Class W210, який випускався з 1995 по 2002 роки. Причому побудувала його компанія, яку сьогодні ми всі добре знаємо – Geely!
Geely Number 01
chinacarhistory.com
Більш того, це була найперша модель Geely. Автомобіль з'явився на світ в 1996 році, і назва у нього була відповідною – Geely Number 01.
Mercedes-Benz E-Class W210
chinacarhistory.com
Geely Number 01
chinacarhistory.com
Geely Number 01
chinacarhistory.com
Geely Number 01
chinacarhistory.com
Придивившись до фото, можна помітити, що, на відміну від оригінального W210, копія Geely виглядає дещо непропорційно. І тому є пряме пояснення. Вся річ у тім, що Geely Number 01 побудований на базі іншого, не менш невідомого німецького седана, Audi 100, який в 1990-х виступали в КНР під назвою Hongqi CA7220 за ліцензією.
Audi 100, яка випускалася в Китаї
chinacarhistory.com
Hongqi CA7220 - ще одна "сотка" китайського виробництва, але під місцевою маркою
chinacarhistory.com
Однак, китайської копії "210-го" не було судилося стати великим, та й просто серійним автомобілем: у виробництво машина так і не вирушила. Зате довгі роки засновник і керівник Geely Лі Шуфу використовував її в якості особистого транспортного засобу.
Geely Number 01
chinacarhistory.com
Geely Number 01
chinacarhistory.com
До речі, сам Лі Шифу дуже полюбляє "Мерседеси", тому схожість деяких наступних моделей його компанії з авто німецькими брендами не просто так (той же Geely CK, який добре відомий в наших краях, зроблений в дусі Mercedes W210, а хетчбек Geely Haoqing схожий на Mercedes C-Class в кузові W202).
Geely CK і Лі Шифу
chinacarhistory.com
Geely Haoqing
chinacarhistory.com
Що ж стосується першого і єдиного Geely Number 01, його доля, схоже, склалася драматично: відомо, що ще в 2009 назад автомобіль бачили на заводі, де він перебував у жалюгідному стані (частково розукомплектованим та з пошкодженим ЛФП). А ось що з ним зараз, незрозуміло: ходять чутки, що унікальне авто відправили під прес.
Geely Number 01 в жалюгідному стані
chinacarhistory.com
Відзначимо, як раніше повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно у Німеччині з'явився у продажу Mercedes W124 без пробігу. Машину оцінили у великі гроші.
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