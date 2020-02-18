Конкурент Nissan Juke від Toyota виявився схожим на RAV4

Компанія Toyota опублікувала перші тизери свого нового кросовера, який кине виклик Nissan Juke. Новинка буде виконана в дусі іншого SUV бренду – одного з його бестеллерів.

На думку OBOZREVATEL, одне з поданих зображень свідчить про те, що прийдешній кросовер зроблять схожим на RAV4 актуального покоління. На це чітко вказує характерний силует кузова, віконні лінії та колісні арки (тобто, в дизайні домінуватимуть плоскі лінії та "заквадрачені" форми).

Toyota B-SUV: перші зображення newsroom.toyota.eu

Інша ж картинка розкриває деякі технічні подробиці щодо маленького кросовері Toyota. Судячи з шильдів на дверях багажника, крос буде доступний з повним приводом і гібридною силовою установкою (швидше за все, мова піде про бензин-електричний привід, основою якого послугує 1,5-літровий мотор). Ще одна деталь – задня оптика прийме форму смуг і буде світлодіодною.

Toyota B-SUV: перші зображення newsroom.toyota.eu

На даний момент у кросовера Toyotya ще немає назви, поки він проходить під умовним ім'ям B-SUV. У компанії описують конкурента Джука як "абсолютно нову і відмінну модель з компактним, динамічним дизайном і власною індивідуальністю". Новинку побудують на базі невеликого хетчбека Yaris (платформа TNGA-B), при цьому в модельному ряді він розташується на щабель нижче C-HR. Однак, на відміну від останнього, B-SUV буде більш містким (більший салон і багажник), мати більшу колісну базою і підготовлену для бездоріжжя підвіску, а ось виглядати буде не так "різко".

Toyota RAV4 toyota.com

Toyota CH-R toyota.com

Прем'єра Toyota B-SUV відбудеться 3 березня на автосалоні в Женеві в 2020 році. Тоді ж, до речі, покажуть і нове покоління Toyota Mirai – про це авто OBOZREVATEL вже докладно розповідав в цій статті.

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