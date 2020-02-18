Головна Новини
18 лютого • оновлено в 12:06
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Конкурент Nissan Juke від Toyota виявився схожим на RAV4

Читати матеріал російською

Компанія Toyota опублікувала перші тизери свого нового кросовера, який кине виклик Nissan Juke. Новинка буде виконана в дусі іншого SUV бренду – одного з його бестеллерів.

На думку OBOZREVATEL, одне з поданих зображень свідчить про те, що прийдешній кросовер зроблять схожим на RAV4 актуального покоління. На це чітко вказує характерний силует кузова, віконні лінії та колісні арки (тобто, в дизайні домінуватимуть плоскі лінії та "заквадрачені" форми).

Toyota B-SUV: перші зображення

Toyota B-SUV: перші зображення

newsroom.toyota.eu

Новини
Показано особливий Toyota LC 200: йому призначено стати рідкісним

Інша ж картинка розкриває деякі технічні подробиці щодо маленького кросовері Toyota. Судячи з шильдів на дверях багажника, крос буде доступний з повним приводом і гібридною силовою установкою (швидше за все, мова піде про бензин-електричний привід, основою якого послугує 1,5-літровий мотор). Ще одна деталь – задня оптика прийме форму смуг і буде світлодіодною.

Toyota B-SUV: перші зображення

Toyota B-SUV: перші зображення

newsroom.toyota.eu

На даний момент у кросовера Toyotya ще немає назви, поки він проходить під умовним ім'ям B-SUV. У компанії описують конкурента Джука як "абсолютно нову і відмінну модель з компактним, динамічним дизайном і власною індивідуальністю". Новинку побудують на базі невеликого хетчбека Yaris (платформа TNGA-B), при цьому в модельному ряді він розташується на щабель нижче C-HR. Однак, на відміну від останнього, B-SUV буде більш містким (більший салон і багажник), мати більшу колісну базою і підготовлену для бездоріжжя підвіску, а ось виглядати буде не так "різко".

Toyota RAV4

Toyota RAV4

toyota.com

Toyota CH-R

Toyota CH-R

toyota.com

Прем'єра Toyota B-SUV відбудеться 3 березня на автосалоні в Женеві в 2020 році. Тоді ж, до речі, покажуть і нове покоління Toyota Mirai – про це авто OBOZREVATEL вже докладно розповідав в цій статті.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Теги
нові авто Toyota фотографии
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги