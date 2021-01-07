Компанія Kia змінила логотип та увійшла до Книги рекордів Гіннеса

Південнокорейська компанія Kia провела грандіозне шоу з нагоди презентації нової фірмової емблеми.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Урочистий захід відбувся у місті Інчхон. Влаштоване з цього приводу шоу феєрверків увійшло до Книги рекордів Гіннеса – у ньому задіяли рекордну кількість дронів – 303 штуки, які синхронно випустили сотні феєрверків.

Таким незвичайним способом корейський виробник вирішив привернути увагу до нового фірмового логотипу, який зовсім скоро замінить добре знаковий нам овал не тільки на сайтах та документах, а й на автомобілях марки.

Цікаво, що вперше новий логотип з'явився у 2019 році на електричному концепті Imagine by Kia.

Ім'я виконано іншим шрифтом, який нагадує рукописне написання, та позбавлене овалу. Крім логотипу компанія також представила свій новий слоган – Movement that Inspires – "Рух, якій надихає". А 15 січня планується провести презентацію нового стратегічного плану розвитку компанії на найближчі роки.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Kia привезе до Європи кросовер Sorento PHEV, а також оновила свій спортивний седан Stinger.