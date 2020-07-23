Компанія Kia показала кросовер вартістю менше $7 тисяч

Індійський підрозділ Kia Motors India опублікувало першу офіційну ілюстрацію нового компактного кросовера Kia Sonet.

Прообраз майбутньої новинки під ім'ям Sonet був вперше представлений на автосалоні в Делі на початку нинішнього року. Тепер прийшла черга серійної моделі, яка розширить лінійку кросоверів на індійському ринку і буде представлена 7 серпня цього року.

Концепт Kia Sonet представили на автошоу в Делі на початку нинішнього року. фото: kiamedia.com

Автомобіль отримав привабливий дизайн, виконаний у фірмовій стилістиці марки. В першу чергу мова йде про велике облицювання радіатора – "ніс тигра", прикрашеної хромованим окладом, а також оригінальному малюнку світлодіодних фар головного світла. Підкреслити спортивний характер моделі покликані широкі колісні арки, м'язисті крила і профільований капот.

Модель Sonet стане другим автомобілем, створеним в Індії після представленого раніше кросовера Kia Seltos. Але найважливіше, що Sonet стане глобальною моделлю і буде доступний не тільки індійським покупцям, але і жителям інших країн. Автомобіль призначений в першу чергу для молодіжної аудиторії.

Новинка розрахована на молодіжну аудиторію. фото: kiamedia.com

При довжині близько 4 метрів новинка матиме колісну базу 2,5 метра. У рух компактний кросовер будуть приводити 83-сильний атмосферний мотор об'ємом 1,2 літра, 1-літровий 3-циліндровий ДВС з турбонаддувом і потужністю 120 сил. Крім того, покупці зможуть придбати версію з 115-сильним турбодизелем 1.5 CRDi, який вже використовується на більш великому кросовері Kia Seltos. Привід буде здійснюватися виключно на передню пару коліс. Очікується, що вартість новинки не перевищить 7 тисяч доларів.

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