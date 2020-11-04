Компанія Jeep підготувала до виставки SEMA360 незвичайний пікап

До виставки тюнінга SEMA360 компанія Jeep і підрозділ Mopar підготували оригінальну версію пікапа Jeep Gladiator Top Dog Concept.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Команда фахівців підрозділу Mopar, що відповідає в концерні FCA за тюнінг та аксесуари, представить на виставці в Лас Вегасі концепткар Gladiator Top Dog.

Автомобіль призначений для любителів активного відпочинку. Для них підготували близько 20 різних додаткових аксесуарів, які дозволять максимально комфортно відпочити і провести час на природі.

Так, у спеціальному критому вантажному відсіку PCOR, який встановили замість стандартної вантажної платформи, знайшлося місце для невеликого холодильника і електричного гриля для приготування хот-догів.

З іншого боку цього ж боксу розмістили полки для запасних частин й інструментів, необхідних для обслуговування гірських велосипедів.

Для велосипедів на даху боксу передбачені надійні кріплення.

На задній частині боксу кріпиться "запаска" і каністра.

Під підлогою є висувний відсік для зберігання різних дрібниць, зокрма й різних тросів і невеликі складні сходи. Крім того, над кабіною встановили додаткову вантажну платформу для перевезення багажу.

Автомобіль забарвлений в особливий відтінок синього кольору K-9, який також використовується в салоні для фарбування внутрішніх декоративних панелей. Автомобіль отримав шноркель, дві світлодіодних фари-прожектори, 17-дюймові алюмінієві диски з позашляховою гумою BF Goodrich KM3 зовнішнім діаметром 37 дюймів, ліфт-комплект JPP для збільшення кліренсу на 51 мм з амортизаторами FOX і сталеві бічні підніжки.

На автомобілі встановили потужний силовий бампер JPP Rubicon із захисними дугами перед радіатором, із вбудованою лебідкою Rubicon Warn з тяговим зусиллям 3629 кг і 30-метровим тросом Spydura Synthetic Rope. Ще одна лебідка JPP Warn встановлена ззаду.

У салоні використовуються оздоблювальні матеріали чорного і синього кольору, а на підлозі з'явилися спеціальні всепогодні килимки Mopar. Крісла, підлокітники, кермо і чохол важеля КП мають натуральну шкіряну обробку Katzkin із синьою декоративною строчкою. Для більшої зручності сталеві накладки на педалі мають спеціальні гумові вставки, що запобігають прослизанню.

У рух Jeep Gladiator Top Dog Concept приводиться 3,6-літровим бензиновим мотором Pentastar V-6 потужністю 285 к.с. і обертовим моментом 353 Нм. У парі з ним працює 8-ступенева автоматична трансмісія TorqueFlite. А привід здійснюється на всі чотири колеса.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Jeep підготувала нову версію на честь всюдихода Willys.