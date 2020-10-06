Компанія Jaguar обновила маленький седан ХЕ

Британська компанія Jaguar провела планове оновлення самого маленького седана ХЕ.

Про це повідомляє пресслужба компанії. Новинка отримала нову гібридну версію (MHEV) і сучасну мультимедійну систему з розширеними комунікаційними можливостями.

У сімействі з'явилася нова версія з дизельним двигуном і технологією mild hybrid. Новий 2-літровий силовий агрегат розвиває потужність 204 к.с., що на 24 к.с. більше, ніж у попередника. Крім того, завдяки допоміжному електромотору він став більш економічним і викидає в атмосферу менше СО2.

Покупцям, які віддають перевагу бензиновім моторам, оновлений седан ХЕ пропонує вибір між 250 і 300-сильними версіями сучасного 2-літрового турбованого двигуна сімейства Ingenium. Всі версії седана оснащуються 8-ступінчастою автоматичною трансмісією. Крім того, 300-сильна модифікація оснащена системою повного приводу, а на розгін до першої "сотні" автомобілю потрібно всього 5,6 с.

Для оновлених седанів компанія підготувала інформаційно-розважальну систему Pivi Pro з 10-дюймовим сенсорним дисплеєм із поліпшеною графікою, а вся необхідна водієві інформація виводиться на цифрову панель приладів із діагоналлю 12,3 дюйма.

Нова мультимедійна система може оновлюватися "за повітрям", підтримує в стандартній комплектації Apple CarPlay і Android Auto, а також дає змогу під'єднувати по Bluetooth одночасно два смартфони.

Додатковий комфорт у салоні забезпечить нове покоління системи очищення й іонізації повітря Cabin Air Ionisation із фільтром PM2.5. Також автомобіль отримав нове рульове колесо і більш зручні сидіння.

Автомобіль уже доступний для замовлення у Великобританії, а вартість новинки стартує з позначки £29 635 (32 592 євро).

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, компанія Jaguar представила новий електричний кросовер.