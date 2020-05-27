Кінець гарантії: найдешевші та найдорожчі в обслуговуванні авто

Американська організація Consumer Reports провела дослідження на тему вартості обслуговування старих автомобілів. За результатами цього був складений рейтинг найдорожчих та найдешевших машин в плані ТО.

Взагалі варто відзначити, що точну вартість обслуговування автомобіля неможливо визначити. Вона варіюється від багатьох факторів, наприклад, таких як догляд за транспортним засобом та стиль керування конкретного водія. Проте, статистика середніх витрат по брендам може полегшити наш вибір. Але в Європі і, зокрема, в Україні, така статистика не ведеться – тільки у Сполучених Штатах, завдяки щорічним опитуванням Consumer Reports.

marshall.co.uk

Звичайно, між Україною і Америкою часто бувають значні відмінності в цінах на обслуговування авто через безліч факторів – це різниця у вартості запчастин, надання послуг, доходів автомеханіків і т.п. Більш того, навіть сервісна і гарантійна політика деяких виробників може відрізнятися. Тому рейтинг CR може дати нам тільки приблизне уявлення. І, тим не менш, він досить корисний.

Як і слід було очікувати, існує значна різниця у вартості обслуговування для автомобілів 3, 5 і 10 років: усунення несправностей у трирічних машин обходиться в середньому у 83 долари, у 5-річних – 200 доларів, у 10-річних – $ 458.

Ця різниця цілком зрозуміла: на нові автомобілі зазвичай надається гарантія на 3 роки, а то й 7 років, протягом яких ремонтні роботи виконуються безкоштовно – власники платять тільки за витратні матеріали, такі як олива. Крім того, зрозуміло, з часом автомобілі починають частіше ламатися.

justdial.com

Проте, слід зазначити, що в деяких брендах різниця помірна, а в інших – досить сильна. Найвищі витрати на 3-річні автомобілі у власників Dodge (170 доларів), Acura (163 долари) і Infiniti (152 долари). Водночас автомобілі таких брендів, як BMW, Cadillac і Volvo, вимагають практично нульових витрат на ремонт і технічне обслуговування.

Для 5-річних автомобілів витрати вже стають більше, але по-справжньому радикальні зміни відбуваються з 10-річними автомобілями, коли закінчується термін гарантії. Найбільший розкид у BMW – у перші три роки машини цих марок нічого не коштують своїм власникам, але вже на 10 році експлуатації вони вимагають на ремонт та обслуговування майже 1000 доларів в рік. Аналогічним шляхом йдуть інші німецькі преміальні бренди.

В цілому ж список найдешевших та найдорожчих автомобілів віком 5 і 10 років виглядає наступним чином:

Lincoln: 5 років – $ 159, 10 років – $ 290

Toyota: 5 років – $ 200, 10 років – $ 291

Mazda: 5 років – $ 207, 10 років – $ 300

Kia: 5 років – $ 140. 10 років – $ 317

Nissan: 5 років – $ 185, 10 років – $ 340

Hyundai: 5 років – $ 208, 10 років – $ 340

Dodge: 5 років – $ 175, 10 років – $ 345

Honda: 5 років – $ 203, 10 років – $ 370

Ford: 5 років – $ 164, 10 років – $ 399

Cadillac: 5 років – $ 149, 10 років – $ 400

Jeep: 5 років – $ 164, 10 років – $ 425

Lexus: 5 років – $ 215, 10 років – $ 461

Chevrolet: 5 років – $ 168, 10 років – $ 466

Subaru: 5 років – $ 267, 10 років – $ 500

Infiniti: 5 років – $ 248, 10 років – $ 508

Buick: 5 років – $ 157, 10 років – $ 522

Volkswagen: 5 років – $ 222, 10 років – $ 560

Volvo: 5 років – $ 248, 10 років – – $ 600

MINI: 5 років – $ 160, 10 років – $ 600

Audi: 5 років – $ 253, 10 років – $ 625

Mercedes-Benz: 5 років – $ 409, 10 років – $ 838

BMW: 5 років – $ 59, 10 років – – $ 910

Раніше OBOZREVATEL публікував список самих ненадійних автомобільних двигунів останніх років.

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