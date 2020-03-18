KIA Sorento 2021: представлено нового суперника Skoda Kodiaq

Після низки анонсів та тізерів компанія Kia нарешті представила новий Sorento 2021. І йому є, що заявити: новинка являє собою величезний стрибок в порівнянні з актуальною моделлю.

Причому зміни почалися безпосередньо з дизайну: Кіа вважала за краще не робити кросовер схожим на попередню модель, а створила флагмана нової кроссоверної лінійки бренду, який тепер стоїть поруч зі Stonic, Seltos, Sportage і Telluride.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Крос отримав фірмову решітку "ніс тигра", а також нові фари з вбудованими світлодіодними денними ходовими вогнями під ім'ям "тигрове око". Також він примітний характерною широкої D-стійкою, вертикальними ліхтарями і кришкою багажника зі складною графікою дизайну.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Значні поліпшення були також зроблені по всьому салону Sorento. Наприклад, з'явився 12,3-дюймова цифрова приладова панель і 10,25-дюймовий сенсорний екран інформаційно-розважальної та навігаційної системи, з боків від якого розташовані сенсорні кнопки. В обробки використані поліпшені матеріали, які представлені шкірою, в тому числі шкірою наппа, металом і матовим пластиком.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Технічно Kia Sorento 2021 також відрізняється: в його основі лежить нова платформа (средньорозмірна, третього покоління); машина стала більшою (зокрема, стала довшою на 35 мм) і отримала іншу геометрію кузова, що, як заявляє виробник, поліпшило її керованість.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

До моторної гами увійшло декілька двигунів, і для європейського ринку заявлені наступні позиції:

2,2-літровий чотирициліндровий дизель Smartstream на 202 к.с. і 440 Нм;

звичайна гібридна установка на 230 к.с. і 350 Нм: 1.6 T-GDi, електромотор і батарея ємністю 1,49 кВтг;

пізніше з'явиться плагін-гібридний варіант.

У першому випадку в парі йде 8-ступінчастий "автомат" з подвійним зчепленням, у другому – 6АКПП. У базі автомобіль передньопривідний, а ось повний привід буде доступний за доплату. Останній доповнений асистентом Terrain Mode, який допомагає машині впевненіше борознити пісок, бруд і сніг.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Також Kia Sorento оснащений рядом систем активної і пасивної безпеки. Залежно від комплектації, кросовер запропонують з системою запобігання зіткнень спереду, моніторингом сліпих зон, інтелектуальним асистентом обмеження швидкості, адаптивним круїз-контролем з функцією Stop & Go, асистентом руху у смузі, системою запобігання зіткнень при паркуванні заднім ходом і системою запобігання зіткнень при русі ззаду. Крім цього, є функція Smart Smart Parking Assist, яка дозволяє автомобілю автономно в'їжджати і виїжджати з допомогою брелока.

Kia Sorento 2021 kianewscenter.com

Продажі Kia Sorento 2021 почнуться в третьому кварталі цього року. Випускати новинку будуть на заводах компанії в Південній Кореї і США.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв про те, що маленький кросовер Kia визнали найкрасивішим.

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