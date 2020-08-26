Kia привезе до Європи кросовер Sorento PHEV

Компанія Kia планує розширити модельний ряд для Європи і вперше представить plug-in версію популярного кросовера Sorento. Про це повідомляє прес-служба виробника.

2021 Kia Sorento PHEV. фото: kia.com

Очікується, що новий кросовер стане не тільки найекономічнішою, а й найпотужнішою моделлю в сімействі Sorento. Версія PHEV отримала в своє розпорядження турбований 1,6-літровий мотор T-GDi, 91-сильний електродвигун, 6-ступінчасту автоматичну трансмісію і батарею ємністю 13,8 кВтг з водяним охолодженням.

2021 Kia Sorento PHEV. фото: kia.com

Турбірованная "четвірка" здатна розвивати потужність 180 л.с., а крутний момент досягає 265 Нм. Електромотор має потужність 91 к.с. і моментом в 304 Нм. Сумарна потужність силового агрегату досягає 265 л.с., а момент становить 350 Нм. Вся ця потужність передається до всіх ведучих коліс за допомогою 6-ступінчастого "автомата" з мінімальними втратами.

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На сьогоднішній день версія PHEV є найпотужнішою в сімействі нового Sorento, проте, виробник акцентує увагу, що новинка стане ще і найбільш ефективною моделлю в лінійці.

2021 Kia Sorento PHEV. фото: kia.com

За словами творців, використовувана в новинці платформа дозволяє реалізувати весь потенціал моделі без шкоди для комфорту, практичності і інших споживчих якостей, так як розроблена з урахуванням можливого використання гібридних силових агрегатів.

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2021 Kia Sorento PHEV. фото: kia.com

Зокрема, батарея розташована під підлогою, завдяки чому Sorento Plug-in Hybrid має аналогічні корисний об'єм салону і багажного відділення, а також може пропонуватися як в 5-, так і в 7-місної конфігурації.

2021 Kia Sorento PHEV. фото: kia.com

Єдиними візуальними відмінностями Sorento PHEV є наявність декоративної емблеми "eco plug-in" і зарядного порту на лівому задньому крилі. Продажі новинки в Європі стартують на початку майбутнього року.

2021 Kia Sorento PHEV. фото: kia.com

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