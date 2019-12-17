Kia представила повнопривідного суперника Toyota Camry

Компанія Kia представила нове покоління моделі Optima (вона ж K5) для глобального ринку. Вперше у своїй історії автомобіль отримав повний привід.

Як з'ясував OBOZREVATEL, глобальна Optima дебютувала лише за кілька днів після презентації південнокорейської версії моделі. Причому якщо для рідного ринку машина є суто передньопривідною, то в інших країнах її можна буде придбати з системою AWD.

Kia Optima 2021 для глобального ринку press.kia.com

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А ось двигуни у "світової" Kia Optima 2021 такі самі, як і в "домашнього варіанту": 2-літровий атмосферний мотор на 160 к.с. з розподіленими упорскуваннями з двома форсунками на циліндр, 1,6-літрова наддувна "четвірка" потужністю 180 к.с., а також гібридна установка з 2-літровим мотором в основі (у цій модифікації, що цікаво, в комплекті є сонячна батарея, яка живить двигун). На деяких ринках модель також запропонують з атмосферними агрегатами 2,0 і 2,5 на 152 та 194 сили відповідно, але все ж найпотужнішим з двигунів є 290-сильне "серце" об'ємом 2,5 літра – ним буде оснащуватися заряджена версія з шильдиком GT. Стикуються двигуни з 6 або 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач (однак для топового агрегату буде можливість замовити новий 8-швидкісний "робот" із двома "мокрими" зчепленнями).

Kia Optima 2021 для глобального ринку press.kia.com

Kia Optima 2021 для глобального ринку press.kia.com

Кузов і салон Kia Optima 2021 для глобального ринку теж аналогічні корейському варіанту. Габарити автомобіля складають 4905 х 1860 х 1445 мм (довший і ширший, але нижчий за попередника); всередині прописалися 12,3-дюймова цифрова приладова панель та центральний дисплей медіасистеми, який доступний у двох версіях – на 8 та 10,25 дюймів. В оздобленні інтер'єру використовується тканина, штучна і натуральна шкіра, а також металеві вставки і декор "під дерево" (залежно від версії).

Kia Optima 2021 для глобального ринку press.kia.com

Оснащення Kia Optima 2021 представлено системою кругового огляду, контролем рядності, дистанційним асистентом паркування, проекційним дисплеєм, адаптивним круїз-контролем, акустикою BOSE з 12 динаміками і релаксаційним режимом Sound of Nature, фоновим підсвічування Mood Lighting, а також обігрівом керма та крісел.

Kia Optima 2021 для глобального ринку press.kia.com

У продаж Kia Optima 2021 надійде в першій половині наступного року. Конкурувати новинка буде, зокрема, з Toyota Camry.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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