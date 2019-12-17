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17 грудня • оновлено в 15:50
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Kia представила повнопривідного суперника Toyota Camry

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Компанія Kia представила нове покоління моделі Optima (вона ж K5) для глобального ринку. Вперше у своїй історії автомобіль отримав повний привід.

Як з'ясував OBOZREVATEL, глобальна Optima дебютувала лише за кілька днів після презентації південнокорейської версії моделі. Причому якщо для рідного ринку машина є суто передньопривідною, то в інших країнах її можна буде придбати з системою AWD.

Kia Optima 2021 для глобального ринку

Kia Optima 2021 для глобального ринку

press.kia.com

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А ось двигуни у "світової" Kia Optima 2021 такі самі, як і в "домашнього варіанту": 2-літровий атмосферний мотор на 160 к.с. з розподіленими упорскуваннями з двома форсунками на циліндр, 1,6-літрова наддувна "четвірка" потужністю 180 к.с., а також гібридна установка з 2-літровим мотором в основі (у цій модифікації, що цікаво, в комплекті є сонячна батарея, яка живить двигун). На деяких ринках модель також запропонують з атмосферними агрегатами 2,0 і 2,5 на 152 та 194 сили відповідно, але все ж найпотужнішим з двигунів є 290-сильне "серце" об'ємом 2,5 літра – ним буде оснащуватися заряджена версія з шильдиком GT. Стикуються двигуни з 6 або 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач (однак для топового агрегату буде можливість замовити новий 8-швидкісний "робот" із двома "мокрими" зчепленнями).

Kia Optima 2021 для глобального ринку

Kia Optima 2021 для глобального ринку

press.kia.com

Kia Optima 2021 для глобального ринку

Kia Optima 2021 для глобального ринку

press.kia.com

Кузов і салон Kia Optima 2021 для глобального ринку теж аналогічні корейському варіанту. Габарити автомобіля складають 4905 х 1860 х 1445 мм (довший і ширший, але нижчий за попередника); всередині прописалися 12,3-дюймова цифрова приладова панель та центральний дисплей медіасистеми, який доступний у двох версіях – на 8 та 10,25 дюймів. В оздобленні інтер'єру використовується тканина, штучна і натуральна шкіра, а також металеві вставки і декор "під дерево" (залежно від версії).

Kia Optima 2021 для глобального ринку

Kia Optima 2021 для глобального ринку

press.kia.com

Оснащення Kia Optima 2021 представлено системою кругового огляду, контролем рядності, дистанційним асистентом паркування, проекційним дисплеєм, адаптивним круїз-контролем, акустикою BOSE з 12 динаміками і релаксаційним режимом Sound of Nature, фоновим підсвічування Mood Lighting, а також обігрівом керма та крісел.

Kia Optima 2021 для глобального ринку

Kia Optima 2021 для глобального ринку

press.kia.com

У продаж Kia Optima 2021 надійде в першій половині наступного року. Конкурувати новинка буде, зокрема, з Toyota Camry.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Валентин Петров
Тема
Новини автосвіту
Тег
Kia
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