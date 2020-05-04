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4 травня • оновлено в 22:55
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Карантин не перешкода: які авто купували українці в квітні

2.3т
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Незважаючи на карантин, в квітні українці продовжували купувати нові автомобілі. За місяць на облік було поставлено 3,7 тисячі новеньких легкових авто, повідомляє Асоціація Укравтопром.

Незважаючи на те, що купівельна активність через карантин знизилася вдвічі в порівнянні з аналогічним періодом минулого року, цей показник не є антирекордом, – продажи в минулі роки були нижче. Так що, можна з упевненістю сказати, що нинішній спад – явище тимчасове і після відновлення ділової активності продажі зростатимуть.

Третій місяць поспіль трійка лідерів українського ринку не змінюється: Renault, Toyota і Kia. Цікаво, що роком раніше квітневий рейтинг очолювали ці ж компанії в аналогічному порядку.

Бестселером місяці став Renault Duster з результатом 278 автомобілів

Бестселером місяці став Renault Duster з результатом 278 автомобілів

renault.ua

Несподівано за підсумками квітня на четверте місце піднявся бренд BMW, в минулому році займав 9-у позицію, а в попередньому місяці – 13-ма. Здивував і Mercedes-Benz, один з небагатьох брендів, що продемонстрували зростання продажів, показавши шостий результат місяця. Роком раніше Mercedes-Benz займав 14-й рядок рейтингу, а в березні цього року був 11-м.

Топ-10 брендів квітня 2020 виглядає наступним чином:

  • Renault – 771 шт.

  • Toyota – 428 шт.

  • Kia – 259 шт.

  • BMW – 184 шт.

  • Skoda – 180 шт.

  • Mercedes-Benz – 177 шт.

  • Mazda – 173 шт.

  • Nissan – 133 шт.

  • Peugeot – 131 шт.

  • Hyundai – 121 шт.

Всього з початку 2020 року на українському ринку було зареєстровано майже 24 тисячі нових легкових автомобілів. Це на 5% менше, ніж за аналогічний період минулого року, але в даному випадку цей незначний спад обумовлений карантином.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в Німеччині вже відновили свою роботу дилерські центри.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Автоновини України
Місце
Україна
Теги
Hyundai Peugeot Nissan Mazda Mercedes-Benz Skoda Toyota Kia BMW Renault
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