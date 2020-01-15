Jeep завоював престижну нагороду

Журі конкурсу North American Truck of the Year присудило головний приз новому пікапу Jeep Gladiator.

Про це повідомляє прес-служба компанії. У дебютному році Jeep Gladiator завоював престижну нагороду північно-американського конкурсу серед пікапів і повнорозмірних позашляховиків.

Jeep Gladiator став володарем титулу North American Truck of the Year 2020 media.fcanorthamerica.com

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Jeep Gladiator media.fcanorthamerica.com

Крім Jeep в фіналі за перемогу боролися середньорозмірний пікап Ford Ranger і "велетень" Ram Heavy Duty, легша версія якого святкувала тріумф у минулому році. Для марки Jeep це вже друга нагорода. Раніше престижний титул отримав в 1999 році позашляховик Grand Cherokee.

Jeep Gladiator media.fcanorthamerica.com

Нагадаємо, що презентація абсолютно нового пікапа Jeep Gladiator відбулася в листопаді 2018 року на автосалоні в Лос-Анджелесі. Новинка отримала в своє розпорядження перевірений 3,6-літровий V6 сімейства Pentastar, а в цьому році до нього додасться 3-літровий турбодизель V6.

Jeep Gladiator media.fcanorthamerica.com

Залежно від комплектації автомобіль оснащується одним з двох видів повнопривідної трансмісії Command-Trac або більш просунутою Rock-Trac.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в компанії Hennessey створили унікальний 1000-сильний Jeep.

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