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15 січня • оновлено в 13:56
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Jeep завоював престижну нагороду

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Журі конкурсу North American Truck of the Year присудило головний приз новому пікапу Jeep Gladiator.

Про це повідомляє прес-служба компанії. У дебютному році Jeep Gladiator завоював престижну нагороду північно-американського конкурсу серед пікапів і повнорозмірних позашляховиків.

Jeep Gladiator став володарем титулу North American Truck of the Year 2020

Jeep Gladiator став володарем титулу North American Truck of the Year 2020

media.fcanorthamerica.com

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Jeep Gladiator

Jeep Gladiator

media.fcanorthamerica.com

Крім Jeep в фіналі за перемогу боролися середньорозмірний пікап Ford Ranger і "велетень" Ram Heavy Duty, легша версія якого святкувала тріумф у минулому році. Для марки Jeep це вже друга нагорода. Раніше престижний титул отримав в 1999 році позашляховик Grand Cherokee.

Jeep Gladiator

Jeep Gladiator

media.fcanorthamerica.com

Нагадаємо, що презентація абсолютно нового пікапа Jeep Gladiator відбулася в листопаді 2018 року на автосалоні в Лос-Анджелесі. Новинка отримала в своє розпорядження перевірений 3,6-літровий V6 сімейства Pentastar, а в цьому році до нього додасться 3-літровий турбодизель V6.

Jeep Gladiator

Jeep Gladiator

media.fcanorthamerica.com

Залежно від комплектації автомобіль оснащується одним з двох видів повнопривідної трансмісії Command-Trac або більш просунутою Rock-Trac.

Як писав раніше OBOZREVATEL, в компанії Hennessey створили унікальний 1000-сильний Jeep.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
США Детройт
Теги
Jeep Ford Ram
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