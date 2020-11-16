Jeep анонсував випуск Wrangler з мотором V8

Американська компанія Jeep підтвердила, що готує до виробництва нову версію свого культового всюдихода Wrangler.

Про це виробник розповів на своїй сторінці в Instagram, представивши два рекламних відеотізери – #NotAConcept і "Adventure With Power". Прообразом для серійної моделі послужив концептуальний Jeep Wrangler 392 V8.

Jeep вперше показав потужний варіант Wrangler Rubicon 392 V8 всього кілька годин по тому конкуренти з Ford презентували новий всюдихід Bronco. Незважаючи на те, що це був очевидний маркетинговий хід, щоб відвернути увагу від нового конкурента моделі Wrangler, концепт справив яскраве враження на ентузіастів. Велика кількість позитивних відгуків від фанів бренду привів до того, що керівництво компанії вирішило випустити серійний варіант з V8.

У компанії поки зберігають в секреті технічні характеристики нового представника сімейства Wrangler, але вже підтвердили, що дебют відбудеться в майбутньому році.

Передбачається, що новинка технічно буде повністю відповідати представленому раніше концепту Rubicon 392. Під капотом буде розташовуватися 6,4-літровий атмосферний V8 потужністю 450 к.с. і обертовим моментом 609 Нм. На концепті цей мотор агрегатувався з модернізованою з урахуванням збільшеної потужності 8-ступіневою коробкою передач. Автомобіль оснащений повним приводом і здатний розганятися до першої "сотні" менш ніж за 5 секунд.

Крім того, очікується що від концепту новинка отримає мости Dana 44, блокування переднього і заднього мостів, посилену підвіску зі збільшеним кліренсом, 17-дюймові диски з позашляхової гумою.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Jeep підготувала "історичну" модифікацію Gladiator.