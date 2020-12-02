Jaguar представив оновлений кросовер F-Pace SVR

Британська компанія Jaguar провела планове оновлення модельної гами, у тому числі, "зарядженої" версії кросовера F-Pace SVR.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Кілька місяців тому модернізували F-Pace, а тепер прийшла пора оновитися флагманському F-Pace SVR.

Новинка оснащується модернізованим 5-літровим компресорним мотором V8, який видає "на-гора" 542 л.с. і 700 Нм (+20 Нм) крутного моменту. У парі з ним працює модернізована 8-ступінчаста автоматична коробка передач компанії ZF. А в повній мірі реалізувати можливості цього тандему допомагає повноприводна трансмісія .

В результаті всіх цих оновлень кросовер здатний розігнатися від 0 до 100 км/год за 3,8 секунди, поліпшивши результат попередника на 0,3 с. Максимальна швидкість новинки досягає 286 км/год.

В процесі роботи над новинкою інженери компанії перенастроювали систему управління автомобілем в режимі Dynamic для поліпшення реакції на натиснення педалі акселератора, "зажали" підвіску, оптимізували роботу підсилювача керма, а також внесли зміни в роботу вихлопної системи. Крім того автомобіль отримав нову функцію Dynamic Launch, що дозволяє використовувати інерцію трансмісії при перемиканні передач.

Для підвищення комфорту на малих швидкостях були змінені настройки підвіски. Гальмівна система отримала новий підсилювач Integrated Power Booster, що дозволяє поліпшити реакцію на натиснення педалі гальма, а краще охолодження гальм дозволить підвищити ефективність їх роботи.

Зовні новинку можна відрізнити по видозміненій передній частині кузова, новому передньому бамперу з контрастними вставками, нової LED-оптики та збільшеним воздухозаборникам у капоті. Ззаду з'явилися нові стильні ліхтарі на світлодіодах.

Зміни у дизайні мають не тільки естетичну, але й практичну складову. Опрацьована аеродинаміка дозволила підвищити притискну силу та знизити до 0,36 коефіцієнт аеродинамічного опору повітрю.

У салоні з'явилися цифрова шкала приладів з дисплеєм діагоналлю 12,3 дюйма, а також нова інформаційно-розважальна система Pivi Pro з 11,4-дюймовим сенсорним екраном та розширеним функціоналом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL :