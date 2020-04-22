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22 квітня • оновлено в 16:12
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Jaguar Land Rover анонсував нові гібридні кросовери

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Британський виробник продовжує розширювати список електрифікованих моделей.

Jaguar Land Rover анонсував відразу дві нові plug-in версії своїх популярних кросоверів Range Rover Evoque і Land Rover Discovery Sport.

Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque P300e

landrover.com

Силовий агрегат включає в себе компактний 1,5-літровий трициліндровий бензиновий мотор потужністю 197 к.с., 107-сильний електродвигун, 8-ступінчасту автоматичну КП і літій-іонну батарею енергоємністю 15 кВтг. Сумарна потужність нового силового агрегату становить 304 к.с., а обертовий момент досягає 540 Нм.

Range Rover Evoque P300e здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 6,4 секунди, а Land Rover Discovery Sport P300e витрачає на аналогічний спринт 6,6 секунд. Обидві моделі оснащені батареями, які заряджаються до 80% своєї ємності за 30 хвилин від зарядки на 50 кВт.

Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque P300e

landrover.com

Range Rover Evoque P300e

Range Rover Evoque P300e

landrover.com

Запас ходу на електриці у Evoque P300e становить 66 км, а Discovery Sport P300e може подолати до 62 км.

Land Rover Discovery Sport P300e

Land Rover Discovery Sport P300e

landrover.com

Покупці отримувати в комплекті з машиною зарядний кабель Mode 2 Home, який дозволить заряджати авто від звичайної домашньої розетки менш ніж за 7 годин.

У комплектацію новинок увійде кабель Mode 2 Home для позарядкі батареї від мережі 220В

У комплектацію новинок увійде кабель Mode 2 Home для позарядкі батареї від мережі 220В

landrover.com

Варто відзначити, що нові гібридні версії Evoque і Discovery Sport відрізняються високою паливною економічністю. За даними виробника в реальному циклі (WLTP) Range Rover витрачає 1,4 л/100 км, а Land Rover витрачає на 100 км пробігу всього 1,6 л бензину.

Land Rover Discovery Sport P300e

Land Rover Discovery Sport P300e

landrover.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, американські майстри тюнінгу показали Land Rover з мотором від Corvette.

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Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Великобританія
Теги
електромобілі гібрид позашляховик кросовер Land Rover Range Rover новини авто нові авто
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