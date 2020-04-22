Jaguar Land Rover анонсував нові гібридні кросовери

Британський виробник продовжує розширювати список електрифікованих моделей.

Jaguar Land Rover анонсував відразу дві нові plug-in версії своїх популярних кросоверів Range Rover Evoque і Land Rover Discovery Sport.

Range Rover Evoque P300e landrover.com

Силовий агрегат включає в себе компактний 1,5-літровий трициліндровий бензиновий мотор потужністю 197 к.с., 107-сильний електродвигун, 8-ступінчасту автоматичну КП і літій-іонну батарею енергоємністю 15 кВтг. Сумарна потужність нового силового агрегату становить 304 к.с., а обертовий момент досягає 540 Нм.

Range Rover Evoque P300e здатний розганятися від 0 до 100 км/год за 6,4 секунди, а Land Rover Discovery Sport P300e витрачає на аналогічний спринт 6,6 секунд. Обидві моделі оснащені батареями, які заряджаються до 80% своєї ємності за 30 хвилин від зарядки на 50 кВт.

Range Rover Evoque P300e landrover.com

Range Rover Evoque P300e landrover.com

Запас ходу на електриці у Evoque P300e становить 66 км, а Discovery Sport P300e може подолати до 62 км.

Land Rover Discovery Sport P300e landrover.com

Покупці отримувати в комплекті з машиною зарядний кабель Mode 2 Home, який дозволить заряджати авто від звичайної домашньої розетки менш ніж за 7 годин.

У комплектацію новинок увійде кабель Mode 2 Home для позарядкі батареї від мережі 220В landrover.com

Варто відзначити, що нові гібридні версії Evoque і Discovery Sport відрізняються високою паливною економічністю. За даними виробника в реальному циклі (WLTP) Range Rover витрачає 1,4 л/100 км, а Land Rover витрачає на 100 км пробігу всього 1,6 л бензину.

Land Rover Discovery Sport P300e landrover.com

Як писав раніше OBOZREVATEL, американські майстри тюнінгу показали Land Rover з мотором від Corvette.

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