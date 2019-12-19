Ілон Маск буде в шоці: в Росії зловили загадковий Tesla Cybertruck

Електромобіль Tesla Cybertruck повинен відправитися у виробництво в 2021 році, якщо, звичайно, в компанії все піде за планом. Однак перші екземпляри вже з'являються на дорогах Росії.

Як стало відомо OBOZREVATEL, підмосковне місто Хімки відзначилось незвичайним транспортним засобом, автори якого намагалися скопіювати скандальний пікап. Вийшло не дуже добре, хоча робота проведена доволі акуратно. Навіть вся зовнішня світлотехніка повністю функціонує!

Tesla Cybertruck і так виглядає дивно, а підробка під гучний електрокар – тим паче скріншот з відео

Звісно, зі спільного з оригіналом у цього незвичайного автомобіля хіба що характерний дизайн. Швидше за все, спійманий в Підмосков'ї Cybertruck не є електромобілем – в основі навіть може лежати якась б/у Лада.

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Про те, що кузов поставили на якесь легкове шасі, кажуть також маленькі колеса і низький дорожній просвіт. Через це пропорції оригінального електричного пікапа від Tesla порушені, та й габарити зовсім не ті. Однак специфічний дизайн дозволяє без зусиль впізнати об'єкт натхнення.

Як раніше розповідав OBOZREVATEL, реальний запас ходу Tesla Cybertruck на одному заряді виявився набагато більшим, ніж повідомлялося.

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