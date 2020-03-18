Hyundai Santa Fe отримав суперника з Китаю. Фото і характеристики

Новий кросовер Geely HaoYue, про який ми розповідали нещодавно, стане найбільшим SUV китайського бренду. З'явилися нові фото. Серед суперників – Hyundai Santa Fe і Toyota Highlander.

Новинка отримала досить брутальний дизайн, що робить кросовер зовсім не схожим на інші автомобілі Geely. Довжина кузова становить 4835 мм при колісній базі в 2815 мм. Дані по кліренсу виробник не наводить. Але, не дивлячись на "позашляховий" дизайн, цей показник навряд чи є ключовим – швидше за все, новий Geely HaoYue буде виключно передньопривідним.

Новий Джилі виглядає строго і не схожий на своїх братів global.geely.com

Новий кросовер Джилі показали і всередині: салон китайського автомобіля вийшов світлим завдяки величезному панорамному даху, що напевно буде доступний в найдорожчих комплектаціях. Центральне місце займає великий екран мультимедіа. Також ми знаємо, що другий дисплей виконує функцію цифрового щитка приладів. Базовий китайський кросовер отримає п'ять посадкових місць, але можна буде замовити і 7-місну конфігурацію салону.

Просторий салон Geely HaoYue порадує практичністю global.geely.com

Двигун поки заявлений один – бензиновий чотирициліндровий турбомотор об'ємом 1,8 л потужністю 184 к.с. та 7-ступенева роботизована КПП. Можливо, надалі моторну гамму поповнять іншими агрегатами, хоча в Китаї це не дуже поширене явище.

У темряві кросовер Джилі нагадує корейські та японські кросовери global.geely.com

Очікується, що купити Geely HaoYue в базовій версії можна буде від 18-20 тис. доларів. За традицією, продажі почнуться на домашньому ринку. Але в подальшому найбільший кросовер Джилі з'явиться і в інших країнах.

Hyundai Santa Fe за розмірами відповідає Geely HaoYue hyundai.com

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