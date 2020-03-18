Головна Новини
18 березня • оновлено в 18:54
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини

Hyundai Santa Fe отримав суперника з Китаю. Фото і характеристики

1.7т
Читати матеріал російською

Новий кросовер Geely HaoYue, про який ми розповідали нещодавно, стане найбільшим SUV китайського бренду. З'явилися нові фото. Серед суперників – Hyundai Santa Fe і Toyota Highlander.

Новинка отримала досить брутальний дизайн, що робить кросовер зовсім не схожим на інші автомобілі Geely. Довжина кузова становить 4835 мм при колісній базі в 2815 мм. Дані по кліренсу виробник не наводить. Але, не дивлячись на "позашляховий" дизайн, цей показник навряд чи є ключовим – швидше за все, новий Geely HaoYue буде виключно передньопривідним.

Новий Джилі виглядає строго і не схожий на своїх братів

Новий Джилі виглядає строго і не схожий на своїх братів

global.geely.com

Новий кросовер Джилі показали і всередині: салон китайського автомобіля вийшов світлим завдяки величезному панорамному даху, що напевно буде доступний в найдорожчих комплектаціях. Центральне місце займає великий екран мультимедіа. Також ми знаємо, що другий дисплей виконує функцію цифрового щитка приладів. Базовий китайський кросовер отримає п'ять посадкових місць, але можна буде замовити і 7-місну конфігурацію салону.

Просторий салон Geely HaoYue порадує практичністю

Просторий салон Geely HaoYue порадує практичністю

global.geely.com

Двигун поки заявлений один – бензиновий чотирициліндровий турбомотор об'ємом 1,8 л потужністю 184 к.с. та 7-ступенева роботизована КПП. Можливо, надалі моторну гамму поповнять іншими агрегатами, хоча в Китаї це не дуже поширене явище.

У темряві кросовер Джилі нагадує корейські та японські кросовери

У темряві кросовер Джилі нагадує корейські та японські кросовери

global.geely.com

Очікується, що купити Geely HaoYue в базовій версії можна буде від 18-20 тис. доларів. За традицією, продажі почнуться на домашньому ринку. Але в подальшому найбільший кросовер Джилі з'явиться і в інших країнах.

Hyundai Santa Fe за розмірами відповідає Geely HaoYue

Hyundai Santa Fe за розмірами відповідає Geely HaoYue

hyundai.com

Як розповідав OBOZREVATEL, Geely показала свою відповідь новій Skoda Octavia всього за 12 тис. доларів!

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Стас Сіділєв
Тема
Новини автосвіту
Теги
Hyundai Geely кросовер китайський автомобіль нові авто авто
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
2
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини авто

Топпублікації

Топблоги