Hyundai представить у Лос-Анджелесі розкішний кросовер

Світовий дебют першого кросовера преміум-бренду Genesis відбудеться на автосалоні в Лос-Анджелесі.

Про це повідомляє портал Carscoops. Люксовий кросовер Genesis GV80 проходить останні дорожні тести на гоночній трасі Нюрбургринг. Середньорозмірний корейський SUV отримає ефектний дизайн з "двоповерховою" головною світлотехнікою та світлодіодними задніми ліхтарями.

Genesis GV80 carscoops.com

Genesis GV80 carscoops.com

Автомобіль володіє значними габаритами (Д / Ш / В – 4945/1975/1715 мм), а під капотом розташовуватимуться потужні мотори. Очікується, що Genesis GV80 матиме на вибір три турбовані двигуни нового сімейства Smartstream: чотирициліндровий G2.5 T-GDi (304 к.с.), 3,5-літровий V6 G3.5 T-GDi (380 к.с.) і дизельну рядну "шістку" D3.0 (278 к.с.). У парі з ними працюватиме нова восьмиступінчаста роботизована коробка передач із подвійним зчепленням.

Genesis GV80 carscoops.com

Genesis GV80 carscoops.com

2020 Genesis GV80 стане першим з трьох SUV люксового бренду, які компанія представить найближчим часом. Наступним представником сімейства стане компактна модель GV70, а ще пізніше з'явиться міський кросовер.

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Як раніше писав OBOZREVATEL, у листопаді в Лос-Анджелесі відкривається міжнародний автосалон, де представлять багато цікавих новинок, наприклад, нову версію гібридного Toyota RAV4.

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