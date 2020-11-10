Hyundai представить 12 новинок до кінця 2021 року

Компанія Hyundai має намір представити до кінця майбутнього року дюжину нових або суттєво оновлених кросоверів.

Про це повідомляє прес-служба компанії. Серед новинок – спортивна версія Tucson N Line, а також інші моделі SUV.

Компанія не уточнила деталі, але в асортимент продукції входить кілька раніше представлених моделей, включаючи Kona і Santa Fe, а також Tucson 2022 року. Hyundai також підтвердила, що з'являться абсолютно нові моделі, такі як пікап Santa Cruz і модель Ioniq 5, прообразом якої був концепт 45.

Згідно з планом розвитку, Hyundai запропонує покупцям "найсучасніший вибір кросоверів і SUV серед світових брендів". Зокрема, компанія обіцяє широку гаму силових агрегатів, від традиційних автомобілів з ДВС, до повністю електричних машин, а також різні варіанти гібридів і "заряджених" версій N Performance.

У список новинок увійдуть оновлена модель Kona, яка дебютувала в Південній Кореї на початку нинішнього року. Крім стандартної моделі і варіанти N Line, буде також потужна спортивна модифікація Kona N. Імовірно вона отримає в своє розпорядження 2-літровий чотирициліндровий турбомотор потужністю 279 к.с.

Подробиці про інші новинки в компанії поки не поспішають розповідати. За словами Олабісі Бойлa, віце-президента північноамериканського відділення Hyundai з планування, "працьовиті інженери, дизайнери і команди розробників підготували фантастичні нові продукти".

Раніше OBOZREVATEL вже розповідав, що в компанії Hyundai мають намір запропонувати покупцям класичний рамний позашляховик, здатний скласти конкуренцію Toyota Land Cruiser.