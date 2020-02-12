Hyundai i30 оновили до Женеви

На міжнародному автосалоні в Женеві в березні компанія Hyundai презентує нове покоління i20, оновлений i30 і спортивні версії цих моделей – N Line.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Нова стилістика Hyundai i30 разом зі спецверсіями N Line підкреслить спортивний характер моделей.

Hyundai i30 hyundai.news

На тізера хетчбека i30 у версії N Line видно агресивний передній бампер з збільшеними центральним і бічними повітрозабірниками, інша форма решітки радіатора і фари головного світла з LED-оптикою. Відрізнити новинку можна за інтегрованими в фари V-подібні світлодіодні денні ходові вогні.

Hyundai i30 hyundai.news

Дизайнери марки також змінили форму заднього бампера і задніх ліхтарів. У новому стилі будуть виконані легкосплавні колісні диски діаметром 16, 17 і 18 дюймів.

Актуальна версія Hyundai i30 N-Line hyundai.news

В інтер'єрі лінійки i30 з'явиться цифрова приладова панель і сенсорний екран мультимедійної системи діагоналлю 10.25 дюймів. Також вперше буде представлений універсал i30 Wagon у виконанні N-Line.

Більш детальна інформація про новинку стане відома після презентації, яка відбудеться 5 березня в Женеві.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai готує бюджетну модель.

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