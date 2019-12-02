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2 грудня • оновлено в 22:15
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Hyundai готує суперника BMW X5

3.8т
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Корейська компанія Hyundai готується до прем'єри нового преміального кросовера під брендом Genesis.

Як стало відомо OBOZREVATEL, корейський автовиробник планує поповнити сімейство Genesis преміальним кросовером. Новинка отримає позначення GV80, а фотошпигунам вдалося спіймати модель у свої об'єктиви на полігоні в Кореї, а також на випробуваннях на Нюрбургрингу.

Genesis GV80

Genesis GV80

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Новинка буде конкурувати з такими серйозними суперниками, як BMW X5 і Mercedes-Benz GLE. Для компанії модель Genesis GV80 є важливим кроком на шляху розширення купівельної аудиторії, тому до процесу її створення корейці підійшли з усією серйозністю.

Genesis GV80

Genesis GV80

carscoops.com

Зважаючи на це, багато уваги приділено питанням якості збірки і застосовуваних матеріалів. На фото видно, що в салоні використовується шкіра, дерево і полірований алюміній з гравіюванням. Автомобіль отримає опціонну цифрову приладову панель, великий сенсорний екран мультимедійної системи і сенсорну панель управління кліматичною системою.

Genesis GV80

Genesis GV80

carscoops.com

Салон Genesis GV80 оздоблений дорогими матеріалами – шкірою, деревом і полірованим алюмінієм

Салон Genesis GV80 оздоблений дорогими матеріалами – шкірою, деревом і полірованим алюмінієм

carscoops.com

Genesis GV80 пропонуватиметься з кількома варіантами приладової панелі – цифровою і комбінованою

Genesis GV80 пропонуватиметься з кількома варіантами приладової панелі – цифровою і комбінованою

carscoops.com

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В ролі силового агрегату для новинки будуть доступні турбований 2,5-літровий 4-циліндровий мотор потужністю 304 к.с., а в топверсії запропонують 3.5 V6 потужністю 380 к.с. За межами США покупцям стане доступний 3-літровий рядний 6-циліндровий 278-сильний турбодизель.

Genesis GV80 був раніше помічений на трасі Нюрбургринг

Genesis GV80 був раніше помічений на трасі Нюрбургринг

carscoops.com

Genesis GV80

Genesis GV80

carscoops.com

Genesis GV80

Genesis GV80

carscoops.com

Genesis GV80

Genesis GV80

carscoops.com

Очікувалося, що GV80 дебютує на автошоу в Лос-Анджелесі, але прем'єру відклали. З огляду на все, новинку покажуть на січневому автошоу в Детройті.

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai має намір вивести на ринок перший пікап.

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Читайте всі новини по темі "Новини автосвіту" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Сергій Іванов
Тема
Новини автосвіту
Місце
Південна Корея Сеул
Теги
кросовер позашляховик Hyundai Genesis новини авто BMW Mercedes-Benz
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