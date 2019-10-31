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31 жовтня • оновлено в 20:00
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Hyundai Accent 2020 отримав несподіваний дизайн: фото

1.9т Читати матеріал російською

Популярна модель Hyundai Accent отримала ефектну зовнішність завдяки новим переднім фарам, задніми ліхтарями, решітці і бамперам, а також змінам у салоні.

Як з'ясував OBOZREVATEL, поки рестайлінг торкнувся моделі для китайського ринку – там автомобіль називається Hyundai Verna. Оновлений бюджетний седан вже відправився в продаж за ціною від 10,3 тис. доларів (близько 255 тис. грн).

Hyundai Accent (він же Hyundai Verna в Китаї)

Hyundai Accent (він же Hyundai Verna в Китаї)

hyundai.com

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В першу чергу увагу привертає велика фальшрадіаторна решітка з широкими тривимірними перекладинами. Передні фари збільшилися в розмірах і отримали різку форму. У схожій стилістиці виконано передній бампер з великими повітрозабірниками і хромованим декором.

Ззаду Hyundai Accent 2020 виглядає дуже незвично

Ззаду Hyundai Accent 2020 виглядає дуже незвично

hyundai.com

Червона смуга розтяглася на всю ширину кузова Hyundai Accent

Червона смуга розтяглася на всю ширину кузова Hyundai Accent

hyundai.com

Задні ліхтарі також нової форми і тепер вони з'єднані між собою смужкою, яка перетинає всю корму. Бампер отримав вузькі вертикальні відбивачі, при цьому дизайн кришки багажника теж новий. Зовнішні зміни принесли 25 мм довжині кузова – тепер вона становить 4405 мм.

Новий Hyundai Accent отримав агресивну передню решітку

Новий Hyundai Accent отримав агресивну передню решітку

hyundai.com

Всередині з'явилися цифровий щиток приладів і бездротова зарядка для смартфона, а центральний дисплей інформаційно-розважальної системи збільшився до 8 дюймів. Єдиний після поновлення двигун – бензиновий 1.4 потужністю 100 к.с. (132 Нм). На вибір доступні 6-ступінчаста механічна КПП і варіатор.

Інтер'єр Hyundai Accent став трохи технологічнішим завдяки новому обладнанню

Інтер'єр Hyundai Accent став трохи технологічнішим завдяки новому обладнанню

hyundai.com

У центральній консолі Hyundai Accent з'явилася бездротова зарядка для смартфона

У центральній консолі Hyundai Accent з'явилася бездротова зарядка для смартфона

hyundai.com

Раніше Hyundai оснащувала цифровим щитком приладів дорожчі моделі

Раніше Hyundai оснащувала цифровим щитком приладів дорожчі моделі

hyundai.com

Як розповідав OBOZREVATEL :

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Новини автосвіту
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авто новини Hyundai
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