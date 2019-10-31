Hyundai Accent 2020 отримав несподіваний дизайн: фото

Популярна модель Hyundai Accent отримала ефектну зовнішність завдяки новим переднім фарам, задніми ліхтарями, решітці і бамперам, а також змінам у салоні.
Як з'ясував OBOZREVATEL, поки рестайлінг торкнувся моделі для китайського ринку – там автомобіль називається Hyundai Verna. Оновлений бюджетний седан вже відправився в продаж за ціною від 10,3 тис. доларів (близько 255 тис. грн).
Hyundai Accent (він же Hyundai Verna в Китаї)
hyundai.com
В першу чергу увагу привертає велика фальшрадіаторна решітка з широкими тривимірними перекладинами. Передні фари збільшилися в розмірах і отримали різку форму. У схожій стилістиці виконано передній бампер з великими повітрозабірниками і хромованим декором.
Ззаду Hyundai Accent 2020 виглядає дуже незвично
hyundai.com
Червона смуга розтяглася на всю ширину кузова Hyundai Accent
hyundai.com
Задні ліхтарі також нової форми і тепер вони з'єднані між собою смужкою, яка перетинає всю корму. Бампер отримав вузькі вертикальні відбивачі, при цьому дизайн кришки багажника теж новий. Зовнішні зміни принесли 25 мм довжині кузова – тепер вона становить 4405 мм.
Новий Hyundai Accent отримав агресивну передню решітку
hyundai.com
Всередині з'явилися цифровий щиток приладів і бездротова зарядка для смартфона, а центральний дисплей інформаційно-розважальної системи збільшився до 8 дюймів. Єдиний після поновлення двигун – бензиновий 1.4 потужністю 100 к.с. (132 Нм). На вибір доступні 6-ступінчаста механічна КПП і варіатор.
Інтер'єр Hyundai Accent став трохи технологічнішим завдяки новому обладнанню
hyundai.com
У центральній консолі Hyundai Accent з'явилася бездротова зарядка для смартфона
hyundai.com
Раніше Hyundai оснащувала цифровим щитком приладів дорожчі моделі
hyundai.com
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