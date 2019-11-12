Hummer H2 перетворили на бронеавтомобіль потужністю 1000 к.с.

Dartz – латвійська фірма, що спеціалізується на виробництві броньованих позашляховиків. Цього разу фахівці компанії підготували автомобіль під назвою Black Stallion.

Як з'ясував OBOZREVATEL, як основу використали Hummer H2. Тому новинка не є унікальною розробкою, а являє собою глибокий тюнінг знаменитого американського позашляховика.

Dartz Black Stallion виглядає загрозливо завдяки модифікованому кузову topgear.com

Машину підготували спеціально для зйомок у фільмі, назву якого не розкривають. Як часто буває з декораціями – конкретний позашляховик не є справжнім бронеавтомобілем.

Подібності з військовою машиною Dartz Black Stallion надає стилізований кузов, панелі якого виготовлено з пластику. Нові колеса, велика передня решітка і чорний матовий колір надають додаткової агресії.

Ззаду Dartz Black Stallion хвалиться новими ліхтарями topgear.com

На зовнішності тюнери не зупинилися. Стандартний двигун General Motors замінили на мотор Dodge Challenger SRT Hellcat, потужність якого довели до 1000 к.с.

Цікаво також, що в компанії заявили про готовність виробляти Dartz Black Stallion дрібними серіями за ціною 300 тис. дол за автомобіль. Ймовірно, в цьому випадку його кузов буде дійсно броньованим.

Hummer H2 послужив основою для Dartz Black Stallion gm.com

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