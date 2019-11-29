Honda показала суперника Renault Logan: фото й подробиці

Honda City – бюджетний седан, який щойно зазнав зміни поколінь. Компанія показала фото новинки й поділилася подробицями.

Як з'ясував OBOZREVATEL, седан побудовано на платформі компактного гетчбека Honda Jazz. Але в дизайні кузова й у салоні нагадувань про донора не залишилося.

Седан Honda City 2020 – потенційна зірка бюджетного сегменту global.honda

Ззовні нова Honda City 2020 радше нагадує флагман Honda Accord, нехай і в зменшеному вигляді. Також помітний вплив популярної Honda Civic.

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Дизайн Honda City 2020 видався акуратним і пропорційним global.honda

Тут з'явилася фірмова передня оптика, вузька решітка і широка смуга (хромована або чорна у разі комплектації RS) з емблемою компанії. Профіль – акуратний і збалансований.

"Хонда Джаз" поділилася платформою з City 2020 global.honda

Задні ліхтарі також у чомусь нагадують старші моделі, що напевне посприяє високим продажам. В інтер'єрі велику кількість декоративних елементів дизайнери вирішили замінити продуманою зручністю і функціональністю.

Салон Honda City строгий і продуманий global.honda

Варто згадати горизонтальний характер передньої панелі й велику кількість ніш і кишень для корисних дрібниць. Згадана раніше версія RS отримала червоне оформлення приладів і стібки того ж кольору на сидіннях.

Великий седан Honda Accord є основою дизайну всього бренду global.honda

Від Civic нова "Хонда Сіті" 2020 успадкувала безліч деталей global.honda

Рух новинки запускає трициліндровий турбодвигун об'ємом 1 л потужністю 122 к.с. і 173 Нм, що працює в парі з варіатором. Стартова ціна – 19 тис. доларів. Пріоритетний ринок для Honda City 2020 – Таїланд, тому на фото кермо праворуч. Можливо, з часом бюджетний седан вийде на глобальний ринок.

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