Honda показала конкурента BMW X4

У Піднебесній пройшла презентація рестайлінгової версії компактного купеобразного кросовера Honda UR-V.

Як стало відомо OBOZREVATEL, в Китаї представили оновлений кросовер Honda UR-V. Купеподібний кросовер за своїми габаритними розмірами можна порівняти з BMW X4, – довжина машини становить 4856 мм, а колісна база – 2820 мм. Для порівняння у Х4 ці параметри – 4752 мм і 2864 мм відповідно.

Honda UR-V 2020 wdhac.com.cn

Автомобіль дебютував в 2017 році, а тепер прийшов час для рестайлінгу. Модель розроблена для китайського ринку і випускається спільним підприємством Honda і Dongfeng.

Дорестайлінговий Honda UR-V wdhac.com.cn

Honda UR-V 2020 легко впізнати за новим облицюванням радіатора і іншим бампером wdhac.com.cn

Після поновлення кросовер хизується виразноим облицюванням радіатора в чорному глянці, іншим переднім бампером і стильною задньої світлотехнікою з хромованим декором. Крім того, дизайнери розробили для моделі нові 19-дюймові легкосплавні диски.

Honda UR-V 2020 wdhac.com.cn

Honda UR-V 2020 отримав інше оформлення задньої світлотехніки, яку прикрасили хромованим декором wdhac.com.cn

У салоні очікують появи нових кольорів і матеріалів обробки, а також мультимедійної системи з розширеними функціями і великим сенсорним екраном. Для автомобіля пропонується великий набір опцій, що включає проекційний дисплей, круїз- і клімат-контроль, камеру кругового огляду, обігрів обох рядів сидінь, передні крісла з вентиляцією, панорамний дах, а також системи запобігання зіткнень і моніторингу "сліпих" зон.

Honda UR-V 2020 wdhac.com.cn

Покупцям Honda UR-V будуть запропоновані два бензинових турбомотора на вибір – 1,5-літровий потужністю 193 к.с. і 2-літровий на 272 сили. У першому випадку в парі з мотором працює безступінчатий варіатор, а для більш потужної версії пропонується 9-ступінчастий "автомат". Крім того, в залежності від потужності двигуна для новинки буде доступний передній або повний привід. Продаж UR-V на інших ринках поки не планується.

Honda UR-V 2020 буде випускатися на спільному підприємстві Honda і Dongfeng wdhac.com.cn

Як писав раніше OBOZREVATEL, компанія Honda розширює модельну гамму.

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