Хочемо в Україні: китайці створили дешевий автомобіль для народу

Спільний проєкт General Motors та SAIC націлився на Skoda Octavia зі своїм новим бюджетним авто Baojun RC-5. Тепер в компанії створили дешевий універсал на базі моделі.

Незважаючи на те, що поки немає інформації про вихід новинки на глобальний ринок, в Україні такий автомобіль став би в нагоді. Взагалі поява універсалу в даному випадку досить незвична. У Китаї набагато більшим попитом користуються передньопривідні кросовери та мінівени. Універсали не дуже популярні.

Новий універсал Baojun RC-5W Міністерство промисловості КНР

Новий універсал Baojun RC-5W Міністерство промисловості КНР

Тим не менш, ми поки можемо не знати про те, що Baojun RC-5W (таку назву отримав універсал на базі лифтбеку RC-5), можливо, планує з'явитися в Європі. Дизайн у цілому відповідає показаній раніше моделі – передня частина і задні ліхтарі дісталися від лифтбеку. З тією різницею, що новинка отримала більш практичний і місткий кузов. Але об'єм багажнику поки не називають.

Ліфтбек Baojun RC-5 media.gm.com

Ліфтбек Baojun RC-5 media.gm.com

Новий Baojun RC-5W оснастили турбованим чотирициліндровим бензиновим двигуном 1,5 л потужністю 147 к.с. Привід без альтернатив може бути тільки переднім.

ЧИТАЙТЕ: Kia показала електричного суперника Skoda Octavia

Фото салону RC-5W поки немає, але модель напевно отримала салон від RC-5 з його сучасною передньою панеллю, великим мультимедійним монітором, цифровим приладовим щитком та мінімальним набором кнопок.

Салон Baojun RC-5 media.gm.com

Салон Baojun RC-5 media.gm.com

Ціна невідома, але базовий ліфтбек обійдеться приблизно в $10 000. Універсал буде не більш ніж на одну тисячу дорожчим.

Skoda Octavia Combi 2020 skoda-auto.com

Skoda Octavia 2020 Combi skoda-auto.com

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL повідомляв про нову модель Chevrolet, яка оснащена сучасними технологіями для суперництва з Шкода Октавія.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!